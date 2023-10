Attention au point lumineux dans le coin de l'écran de votre téléphone !

«Je parle d'un truc et une minute après, j'ai ce produit partout sur mon téléphone! C'est sûr, ils nous écoutent !» Cette remarque est souvent entendue de nos jours et de nombreuses personnes ressentent une certaine appréhension à l'idée d'être écoutées à leur insu.

Dans le but de dissiper les théories du complot, voici une information pertinente concernant des éléments sensibles de votre smartphone : la caméra, le microphone et ce minuscule point lumineux de couleur qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Le point est visible sans raison ? Soyez prudent si vous ne vous souvenez pas d'avoir lancé une application qui devrait utiliser votre caméra ou microphone. Printscreen CCM

Lorsque vous utilisez votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone, vous avez peut-être remarqué un petit point lumineux de couleur qui s'affiche parfois dans le coin supérieur droit de l'écran.

Ce point lumineux, à peine plus gros qu'une tête d'épingle, est en fait l'indicateur de l'activité de votre caméra et de votre micro.

Un rôle crucial

Ce point joue un rôle crucial en vous permettant de vérifier si vous n'êtes pas en train d'être écouté à votre insu.

Cette fonctionnalité de sécurité a été intégrée par Google dans Android depuis la version 12 du système, et par Apple dans iOS depuis la version 14.

Ainsi, lorsque vous ouvrez l'application appareil photo, une petite icône de caméra en blanc sur fond vert apparaît en haut à droite de l'écran, se transformant ensuite en un simple point vert pour ne pas obstruer la vue.

Ce point vert peut également s'allumer lorsque le microphone de votre smartphone est en usage.

Sur un iPhone, il prend une teinte orange dans ce cas précis. En somme, son objectif est de vous informer que soit la caméra soit le microphone est actuellement actif.

Ce petit point lumineux de couleur s'affiche parfois dans le coin supérieur droit de l'écran. Printscreen CCM

Mise en garde si le point est visible sans raison

Pas d'inquiétude si vous êtes vous-même à l'origine de cette activation, que ce soit en ouvrant l'application appareil photo ou en utilisant l'application dictaphone.

Cependant, soyez prudent si vous ne vous souvenez pas d'avoir lancé une application qui devrait utiliser l'un de ces périphériques. Une application malveillante pourrait avoir pris le contrôle de votre caméra ou microphone à votre insu.

Il est important de noter que sur certains modèles, le point vert (ou orange) peut rester allumé même lorsque l'écran est verrouillé, si une application continue d'utiliser la caméra ou le microphone.

C'est un excellent moyen de détecter toute tentative d'espionnage. Il vous suffit d'activer votre appareil pour allumer l'écran et vérifier la présence du point lumineux dans le coin supérieur droit.

Quelle application utilise votre caméra ou votre microphone ?

Le point vert ou orange en haut à droite de l'écran signale que l'un de ces périphériques est en cours d'utilisation par une application.

Cependant, Android et iOS vont plus loin en vous permettant d'identifier précisément quelle application est en cause.

Sur Android, il vous suffit de dérouler le volet des notifications et de cliquer sur l'icône verte.

Cela affichera le périphérique actif et le nom de l'application qui l'utilise. Un simple clic sur ce nom vous amènera à la fiche de l'application.

Le point luminuex : une mesure de sécurité rassurante

La présence de ce point lumineux à l'écran de votre smartphone vous offre donc une certaine tranquillité d'esprit.

Il s'allume dès que la caméra ou le microphone sont sollicités, et même les applications malveillantes ne peuvent altérer ce système de notification, ce qui en fait une mesure de sécurité rassurante.

Restez vigilant et assurez-vous que ce point lumineux ne s'allume que lorsque vous l'avez décidé !