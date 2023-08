Des escrocs accèdent à votre compte WhatsApp pendant votre sommeil

Comme l'indique le Centre national de cybersécurité, les attaques nocturnes sur les comptes Whatsapp se multiplient. Le piratage se fait via la messagerie vocale.

Les victimes ont déclaré avoir reçu différents appels durant la nuit, à la suite desquels elles ne pouvaient plus accéder à WhatsApp. IMAGO/NurPhoto

Ces derniers jours, le centre NCSC a reçu un nombre croissant de signalements. Les victimes ont déclaré avoir reçu de nombreux appels pendant la nuit, après quoi elles n'avaient plus accès à leur compte Whatsapp.

Des amis de ces personnes leur ont dit que leur photo de profil avait été modifiée et que des numéros étranges étaient apparus dans les discussions de groupe.

Une fois le compte de la victime piraté, les cybercriminels prennent le contrôle de ses groupes WhatsApp (encadré en rouge) et y ajoutent des numéros inconnus. NCSC

L'astuce ?

Les cybercriminels réinitialisent le compte Whatsapp au milieu de la nuit. Le code de réinitialisation se retrouve sur le répondeur pendant la nuit et est donc à la portée des escrocs.

Voici comment cela fonctionne

1) Les cybercriminels définissent les numéros de téléphone de leurs victimes comme les leurs sur leur propre compte WhatsApp.

2) Un code est alors envoyé à l'adresse électronique enregistrée sur le compte des victimes afin d'en vérifier la légitimité.

3) Si cela ne fonctionne pas, il est également possible de faire communiquer le code par téléphone ou sur le répondeur si personne ne décroche. (Dans la plupart des cas, la messagerie vocale n’est protégée que par le mot de passe par défaut, typiquement les derniers chiffres du numéro de téléphone correspondant)

4) Les pirates en profitent alors pour accéder au message de la messagerie vocale leur permettant de réinitialiser le compte WhatsApp de leur victime.

5) Après avoir pris le contrôle du compte Whatsapp, les pirates activent l'authentification à deux facteurs afin que la victime n'ait plus accès à son compte.

6) Votre compte est désormais bloqué et il n'est plus possible de le récupérer.

Comment pouvez-vous vous protéger contre ces attaques ?

Modifiez dès que possible tous les mots de passe prédéfinis, utilisez l'authentification à deux facteurs et traitez votre code PIN comme vos mots de passe. Ne le communiquez en aucun cas à des tiers.