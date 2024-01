(AFP) – Parmi les plus de 3.500 stands du salon de l'électronique grand public (CES) de Las Vegas, quelques-uns seulement abordent exclusivement la santé des femmes, avec notamment un appareil de dépistage du cancer du col de l'utérus et un bracelet pour anticiper les bouffées de chaleur.

La bague Evie ne forme pas un anneau complet "pour permettre au doigt de gonfler au moment des règles par exemple", explique à l'AFP Tyla Bucher, responsable du marketing.

Au menu de l'édition 2024 figure la société sud-coréenne Aidot, venue présenter le Cerviray AI qui permet de faire un dépistage à distance du cancer de l'utérus avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit du quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes. Elle précise qu'environ 570.000 nouveaux cas de cette maladie et environ 311.000 décès ont été dénombrés dans le monde en 2018.

C'est pourtant l'une des formes de cancer les plus faciles à prévenir et à traiter s'il est détecté suffisamment tôt et pris en charge de manière efficace, précise-t-elle.

Mais si le diagnostic est trop tardif, l'issue est le plus souvent fatale.

Aidot souhaite augmenter les dépistages dans le monde grâce à son appareil qui s'appuie sur une technique appelée «IVA» --pour inspection visuelle à l'acide acétique-- décrite comme «plus simple, plus rapide et moins chère» que les examens cytologiques habituels, comme le frottis.

C'est «un test visuel effectué par un spécialiste, à l'oeil nu», explique la société, soulignant que le résultat est immédiat alors que les tests cytologiques nécessitent des analyses en laboratoire prenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Le Cerviray AI, élaboré en collaboration avec des gynécologues et les hôpitaux sud-coréens Anam et Bundang, offre aussi la possibilité de faire de la télémédecine.

Cette solution pourrait s'adapter aux pays en développement où les infrastructures médicales sont souvent déficientes.

- Matelas rafraichissant -

«J'ai vu un peu plus (de choses) pour la santé des bébés et des femmes» ces dernières années au CES «mais 70% de ce que vous voyez cible les hommes», a souligné à l'AFP Carolina Milanesi, du cabinet Creative Strategies.

Ce devrait bientôt changer: «L'industrie de la santé numérique pour les femmes devrait représenter 1,2 trillion de dollars d'ici 2027», indiquait dimanche à la presse Jessica Boothe, directrice de la recherche marketing du CTA, l'organisateur du CES.

Selon elle, «ce secteur est mûr pour l'industrie tech».

Pour l'heure, la société américaine Amira Health fait partie des pionnières. Elle se consacre à la ménopause, période de la vie des femmes qui entraîne parfois des gênes importantes comme les bouffées de chaleur.

L'équipe fondatrice a conçu le système Terra qui «prédit et empêche préventivement les bouffées de chaleur» pendant la nuit, permettant aux femmes de ne pas être réveillées jusqu'à plusieurs fois par nuit.

Terra fonctionne avec un bracelet équipé de capteurs. Les données biométriques sont analysées par un logiciel d'intelligence artificielle qui établit les rythmes naturels du corps et qui parvient à anticiper la survenue des bouffées de chaleur.

La nuit, «dans les secondes qui suivent la détection (...), un sur-matelas aux effets rafraichissants est activé et abaisse la température» de plusieurs degrés «quasiment instantanément», explique Amira Health, précisant que ces épisodes parfois très fréquents et prononcés deviennent moins nombreux et moins longs.

Le dispositif doit être commercialisé à partir du mois de mars, pour 525 dollars.

La bague Evie, de la société Movano Health, vise également à assurer le bien-être au quotidien en permettant d'établir, grâce encore une fois à l'IA, les conditions biologiques dans lesquelles la qualité de vie est la meilleure puis d'aider sa propriétaire à les reproduire au maximum.

Elle ne forme pas un anneau complet «pour permettre au doigt de gonfler au moment des règles par exemple», explique à l'AFP Tyla Bucher, responsable du marketing.

Grâce à une application, il est possible de suivre les données sur le sommeil, le temps d'activité, les calories brûlées, l'humeur, etc..., ajoute-t-elle, des éléments qui permettent à l'IA de déterminer la bonne combinaison pour être au meilleur de sa forme.

Evie, étanche à un mètre de profondeur, existe en trois finitions et tailles (5 à 11) et coûte 269 dollars. Aucun abonnement n'est nécessaire.

