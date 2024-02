Le bistrot, c'est fini! La nouvelle révolution a débuté…

Le monde change… et le temps où l’on se retrouvait à scroller sur nos écrans semble déjà dépassé. Pour les plus nostalgiques, le temps où l’on était au bistrot pour discuter de tout et de rien paraît aujourd’hui appartenir à un autre monde.

La raison ? Un casque révolutionnaire qui a commencé à envahir le quotidien des nouvelles générations.

Ce casque, tout en étant une prouesse technologique, soulève des questions essentielles sur l'éthique et l'impact des technologies immersives. AFP

Cinq jours seulement après le lancement aux USA du casque Vision Pro (à 3'499 dollars), par Apple, une vague de vidéos a déferlé sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs ont exploré les rues tout en portant ce nouveau joujou ou bijou technologique sur la tête, suscitant étonnement et curiosité parmi les passants.

What do you guys think about the Apple Vision Pro? 🤔 pic.twitter.com/KmkotAWqb8 — Positive Side of 𝕏 (@positivesideofx) February 5, 2024

Plus fous encore, certains ont poussé l'expérience à son paroxysme en l'utilisant au volant de leur véhicule, notamment des Tesla.

Cependant, Apple a rapidement réagi en rappelant les dangers liés à l'utilisation du Vision Pro dans des situations nécessitant une attention constante, telles que la conduite de véhicules, le cyclisme, ou l'opération de machines lourdes.

Un ordinateur portable sous forme de lunettes

L'ambition d'Apple avec le Vision Pro va bien au-delà de la simple prouesse technique. Ce produit se positionne comme un ordinateur portable sous forme de lunettes, offrant des possibilités inédites de travail et de divertissement dans des conditions optimales, avec de grands écrans virtuels et une interface immersive.

Un geste du poignet pour faire défiler l'écran

Pour naviguer, le casque est programmé pour fonctionner avec le mouvement de vos yeux, de votre regard, de vos mains et votre voix. Une légère tape des doigts confirme une sélection, pincer permet de faire un zoom, tandis qu'un geste du poignet fait défiler l'écran.

Plus de 600 applications prévues

Cependant, les premières critiques sont mitigées, notant les caractéristiques typiques d'un produit de première génération, telles que son poids et la durée de vie limitée de la batterie.

Le Vision Pro, présenté comme une incursion dans le domaine du «computing spatial», permet d'utiliser des écrans virtuels pour diverses activités.

Malgré un nombre limité d'applications disponibles initialement, Apple a récemment annoncé plus de 600 applications pour le casque, promettant de changer notre façon de vivre le divertissement.

Quel équilibre entre le virtuel et le réel ?

Les analystes anticipent une forte demande pour le Vision Pro cette année, avec des prévisions de vente d'environ 600'000 unités.

Ce casque, tout en étant une prouesse technologique, soulève des questions essentielles sur l'éthique et l'impact des technologies immersives.

Dans un monde où l'interaction numérique se fond de plus en plus dans notre quotidien, trouver l'équilibre entre le virtuel et le réel deviendra un enjeu crucial pour l'avenir.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a qualifié le Vision Pro de «technologie de demain, aujourd'hui», soulignant son avance sur les concurrents.