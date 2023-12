Lo sciopero lanciato oggi da una parte del personale Dnata all'aeroporto di Ginevra è terminato. Un accordo fra le parti è stato trovato.

I passeggeri arrivano con i loro bagagli mentre i dipendenti di Dnata de Geneve Aeroport (AIG) scioperano all'Aeroporto Internazionale di Ginevra (AIG) la mattina di domenica 24 dicembre 2023..La società fornisce parte dei servizi di assistenza a terra all'aeroporto di Ginevra. Un accordo tra le parti è stato raggiunto poco prima di mezzogiorno. KEYSTONE

La protesta, che è durata in totale circa otto ore, ha provocato qualche ritardo e la cancellazione di quattro voli. Alcuni passeggeri sono poi partiti senza bagagli. I dipendenti Dnata, che svolgono compiti a terra, dovevano assicurare oggi l'assistenza per un totale di 85 voli.

Lo sciopero ha colpito un periodo intenso per l'aeroporto, quello delle Festività natalizie. Per la giornata di oggi lo scalo si attende in totale 52'000 passeggeri.

Aumenti salariali

I negoziati hanno portato a un'intesa fra il sindacato SSP e la proprietà dell'azienda. Il personale ha ottenuto un contratto collettivo di lavoro (CCL) e un premio per i compiti più faticosi.

L'accordo prevede un aumento salariale del 3%, anche se gli scioperanti chiedevano il 5%. È stato poi deciso un versamento unico di 500 franchi per ogni collaboratori, in proporzione alla percentuale di lavoro.

Soddisfazione

«Siamo molto soddisfati», ha detto il segretario generale del sindacato SSP Jamshid Pouranpir, che ha ringraziato la direzione aziendale per aver fatto un passo in direzione del personale. Le misure di lotta hanno funzionato, ha constatato.

Dnata impiega circa 600 persone a Ginevra. Il personale si occupa di vari compiti, come l'emissione di biglietti, l'accompagnamento di passeggeri, il trasporto di bagagli e altro ancora.

La società opera per compagnie quali Emirates, Ethiopian Airlines, Air France, KLM, British Airways, Iberia, Air Lingus e, in parte, Easyjet.

clsi, ats