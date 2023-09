Dei 121 elementi di combustibile presenti nell'unità 2 della centrale di Beznau, 20 sono stati sostituiti in occasione dei lavori di revisione. (Foto d'archivio) Keystone

Si è conclusa la revisione dell'unità 2 della centrale nucleare Beznau (KKB) nel comune di Döttingen (AG). L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha dato il via libera alla ripartenza dell'impianto, come comunicato da Axpo in una nota odierna.

I lavori di revisione hanno riguardato principalmente la manutenzione, l'ispezione e il test dei 121 elementi di combustibile. Di questi, 20 sono stati sostituiti. Le operazioni hanno visto partecipe il personale della KKB, coadiuvato da centinaia di specialisti esterni provenienti dal resto della Svizzera e dall'estero.

Dopo il nulla osta dell'IFSN, si è potuto procedere alla riattivazione del primo gruppo di turbine, a cui seguirà quella del secondo nei prossimi giorni. Il posticipo è dovuto al ritardo nella consegna di alcune parti di ricambio necessarie. Il riavvio della centrale non costituisce nessun pericolo per l'ambiente e le persone.

La centrale nucleare di Beznau produce circa 6 terawattora di elettricità all'anno in modo sicuro, affidabile e rispettoso del clima, coprendo un decimo del fabbisogno elettrico della Svizzera. Le due unità della centrale vengono tolte dalla rete ogni anno tra la primavera e l'estate per permetterne la revisione.

nide, ats