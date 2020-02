Airbus taglierà 2'362 impieghi

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/bdb24aec-a394-427a-9f2a-4db5806b5fd9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Vicino ad una caserma dei pompieri di Sunderland, in Inghilterra, è stata scoperta una federa contenente 15 serpenti del grano e un pitone. La settimana scorsa, 13 pitoni erano già stati depositati nello stesso luogo. Nonostante il freddo e i temporali, i rettili stavano sorprendentemente bene. Ora se ne cerca lo sventato proprietario.<br/>Immagine: HO RSPCA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/c75ba327-c350-4e3c-a6ae-359c6fcb559c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In viaggio verso la libertà: un autobus che trasporta i passeggeri della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena a Yokohama, in Giappone, lascia il porto della città.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/8fec0a01-a1c2-44ed-ac43-e0b8204dbf5b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Variopinto: in occasione del suo 800º anniversario la cattedrale di Salisbury ospita uno spettacolo di suoni e luci chiamato «Sarum Lights».<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/336166b9-1aa0-4c0b-8555-4b379afab466.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Riapertura di un’attrazione: una restauratrice a lavoro su di una porzione del pavimento della «Casa degli innamorati», sul sito dell’antica città romana di Pompei. L’edificio, vecchio di circa 2000 anni, è stato scoperto nel 1930 durante alcuni scavi. Danneggiato gravemente da un terremoto nel 1980 è stato poi chiuso per lungo tempo. Ha appena riaperto le porte.<br/> </p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/19/cf8cdbbf-42b2-45d9-a4a6-5163e03bde1d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Paragone fra «specie»: una tartaruga ragno del Madagascar (Pyxis arachnoides) di soli tre giorni messa a confronto con una moneta da un euro allo zoo di Hannover. Il giovane animale con un motivo a forma di ragno sulla schiena pesava solo 10 grammi alla nascita. Questa rara specie è a rischio di estinzione.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/68a3782e-eb97-4787-90a3-e900eba0aa2e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Okayama, nell’ovest del Giappone, alcuni partecipanti al festival Saidai-ji Eyo tentano di impadronirsi di due bacchette di legno sacre. Chi ne recupera una diventa un «uomo fortunato».<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/093714e2-755c-46b0-9873-c8fb84635538.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La fatica di costruire un nido: una cicogna bianca, che trasporta nel becco il necessario per approntare il suo nido, vola verso casa sulla Hessisches Ried.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/4f12350e-fa25-4205-9daa-df225a52ca61.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Enigma risolto: il mistero dell’incendio di un rimorchio agricolo avvenuto in una foresta vicino a Reitnau (Canton Argovia) è stato chiarito. Uno svizzero di 69 anni, originario della regione, si è costituito presso la polizia cantonale e ha dichiarato di aver dato fuoco al rimorchio per bruciare oggetti di scarto. In seguito, si sarebbe preoccupato di smaltire la carcassa metallica del veicolo bruciato sotto forma di ferraglia<br/>Immagine: HP Kapo AG</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/18/8bc05495-59dc-4ab6-866b-1a5afcc9afec.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Visto da vicino: il virus SARS-CoV-2 (in arancione) immortalato insieme ad alcune cellule con un’istantanea scattata da un microscopio elettronico del dipartimento della sanità e dei servizi sociali degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati, attualmente oltre 72.000 persone sono infette e quasi 1.900 pazienti hanno perso la vita nella Cina continentale.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/1dead6a1-1169-4473-95e9-0295227d86c7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Okara, in Pakistan, un agricoltore attraversa con il suo carretto uno sciame di locuste lungo la strada. A causa di un’invasione di questi insetti, il governo ha decretato lo stato di emergenza. Le autorità temono per la sicurezza alimentare del paese a causa della voracità delle locuste.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/03a406c3-1d7a-4ea8-a0be-9703a349dc29.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Di male in peggio: la violenta tempesta Dennis ha riversato enormi quantità di pioggia in Gran Bretagna nel fine settimana. A Lindridge, il fiume Teme è straripato travolgendo con le sue acque un camion e un autobus.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/f59457ce-ca0a-4f6e-b3d2-ec79d7ec33c1.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il presidente degli Stati Uniti sta per atterrare: l'Air Force One, con Donald Trump a bordo, passa davanti alla tribuna del Daytona International Speedway di Daytona Beach, in Florida, dove si svolge ogni anno la Daytona 500, una gara automobilistica di 500 miglia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/703f81fb-8676-4ad0-a548-84ecb9c6ab15.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Di umore allegro: un bambino lancia coriandoli al carnevale di Santa Croce, in Svizzera.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/377d7723-e162-4c75-b038-b5da6c223a3b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Non è ancora finita: dopo la siccità e gli incendi boschivi che hanno colpito alcune zone dell’Australia, ultimamente si sono verificate anche tempeste e inondazioni. La prossima tempesta si sta già preparando nei cieli della metropoli di Sydney.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/17/7427b714-cbdf-4b9d-8c1b-8335433a9039.jpeg?rect=0%2C116%2C800%2C449&w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protezione contro il coronavirus: una guardia imperiale con una maschera sul volto davanti al palazzo di Gyeongbokgung a Seoul. Il numero di infezioni continua ad aumentare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/0b2200c7-efd2-4734-b525-fe88485a04f7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Attraverso la siepe: a Ahlen, in Germania, una donna anziana ha perso il controllo del suo veicolo mentre usciva dal vialetto di casa, finendo nella siepe del vicino.<br/>Immagine: Feuerwehr Ahlen /dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/87392457-e397-46e9-960c-efcc15090c2f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La nave da crociera Iona, lunga 344,5 metri, lascia il cantiere navale Meyer a Papenbourg. L’imbarcazione può accogliere a bordo più di 5200 passeggeri.<br/>Immagine: Martin Remmers/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/1454a38b-feb1-4293-85c5-aadaf244ee5f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La tempesta Ciara ha colpito anche la Svizzera: a Tavannes, nel Canton Berna, un impianto di risalita è stato danneggiato da alcuni alberi caduti.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/14/83aef484-cf5b-4167-9516-6bf3ef803569.jpeg?rect=0%2C20%2C800%2C449&w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>E ora, cagnolino? Il Mare del Nord ha portato via la sabbia a causa della tempesta che ha imperversato in questi ultimi giorni.<br/>Immagine: Patrik Stollarz/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/5738702b-9a3c-4ba6-924f-a1db17e5453e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Animaletto golosone: allo zoo di Basilea, un piccolo suricato divora una locusta.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/13/b5f8a053-dfbb-4365-b094-307d0d2685fa.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dopo l’orrore: una folla di persone riunite in preghiera, in Thailandia, durante una cerimonia organizzata in occasione della riapertura del centro commerciale in cui 29 persone hanno perso la vita in una sparatoria<br/> </p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/33c15953-c91e-40a0-b2e5-7532260f0337.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Da quasi nove anni, la Libia versa in una sanguinosa guerra civile che non può far a meno di lasciare delle tracce: qui alcuni operai di una bottega di Misrata fabbricano armi per le truppe governative.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/097d667a-02c9-41bf-9ebc-795db8f02349.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Che onda! Il britannico Andrew Cotton e il portoghese Hugo Vau si affrontano in una gara di surf.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/12/72a52049-618f-4ccf-9bc0-80fe3d9e5670.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In seguito al passaggio della tempesta Ciara, una barca a vela è affondata a Neuchâtel. I vigili del fuoco cercano di contenere la propagazione degli idrocarburi che ne sono fuoriusciti.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/27378d2e-557f-4c73-ac79-f8dda135fefb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Apri bene la bocca: un commerciante di cavalli mostra i denti di uno dei suoi animali all'interno del mercato dei cavalli di Leonberg.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/e8158f3c-3412-496c-bdd7-768eab03b2ab.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sulla costa occidentale della Francia, grosse onde si infrangono contro un molo durante il passaggio della tempesta Ciara.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/11/10e773dd-da54-4af0-9762-5e643e73d4a7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La Spagna ha nuovamente salvato dei migranti in mare e sta cercando altri dispersi che avevano tentato di raggiungere le coste europee a bordo di alcune barche.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/2/10/cc093583-eb9f-4f16-ae6b-70f7689f2e61.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A causa del brutto tempo nel Mediterraneo, un pescatore senza paura doma le onde al largo di Gaza.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]