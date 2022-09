Al ristorante un supplemento del 5% per il rincaro dell'energia

L'oste opta per una maggiorazione del prezzo a causa degli oneri dell'elettricità. Keystone

Un supplemento del 5% sui conti delle consumazioni e delle camere, per tenere conto del rincaro energetico: lo hanno introdotto un albergo e ristorante a Basilea Campagna (il Bad Bubendorf) nonché ulteriori strutture che fanno capo, in vari cantoni al gruppo Balance.

Lo riferisce il portale online del «Blick». La testata zurighese riporta la stizza di un lettore che, dopo aver cenato, si è visto recapitare un conto non di 143 franchi come previsto, ma di 150 franchi.

«Siamo rimasti molto sorpresi dal contributo per l'energia, pensiamo che sia un'impertinenza», afferma il cliente in dichiarazioni riportate dai cronisti, aggiungendo di avere per questo rinunciato a lasciare la mancia.

Da questa settimana i locali in questione fatturano effettivamente il 5% in più automaticamente su tutti gli importi inferiori ai 1000 franchi. «Abbiamo dovuto introdurre questo contributo temporaneo perché i nostri costi dell'elettricità sono decuplicati, passando da 5 a 50 centesimi per chilowattora», spiega al Blick il gerente Felix Suhner.

L'imprenditore aveva stipulato i suoi contratti di elettricità su base annuale. Ma alla fine dell'anno scorso, quando il prezzo era di 25 centesimi per chilowattora, ha deciso di pagare la tariffa giornaliera. In estate il prezzo ha subito un'impennata. «Il costo dell'elettricità rappresenta ora un decimo dei nostri oneri d'esercizio: è una situazione senza precedenti», sostiene il 58enne.

Affinché le sue attività possano restare redditizie, dopo un difficile periodo pandemico e in tempi di carenza di lavoratori qualificati, Suhner ha introdotto il supplemento. «Non volevamo nascondere i costi nei nostri prezzi. Al contrario dichiariamo apertamente il supplemento temporaneo al momento della prenotazione e nel menù». Non appena le tariffe energetiche torneranno a scendere, i sovrapprezzi potranno essere rapidamente ridotti o eliminati del tutto, conclude l'operatore.

ats