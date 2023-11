Salta lo scorporo del cloud, Alibaba cola a picco in Borsa

Annuncio a sorpresa di Alibaba. Keystone

Alibaba crolla (-10,14%) alla Borsa di Hong Kong con l'annuncio a sorpresa sullo stop parziale della ristrutturazione per la guerra dei chip tra Usa e Cina.

Nel dettaglio, con la stretta americana sull'export di chip avanzati, il gruppo di Hangzhou ha cancellato lo spin-off della divisione di cloud computing. Washington ha bloccato le consegne di potenti microprocessori per motivi di sicurezza nazionale, compresi quelli di Nvidia, cruciali per l'intelligenza artificiale.

«Riteniamo che uno spin-off completo del Cloud Intelligence Group potrebbe non raggiungere l'effetto di aumentare il valore per gli azionisti», spiega Alibaba.

C'è un altro stop

Alibaba, che si concentrerà sullo sviluppo di un modello di crescita sostenibile per l'unità in un momento di «circostanze incerte», ha anche riferito di aver «sospeso» i piani per quotare Freshippo, la sua catena di vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti freschi, poiché sta valutando le condizioni di mercato e altri fattori che contribuiranno a una transazione di successo per aumentare il valore per gli azionisti.

Il colosso dell'e-commerce aveva annunciato a marzo che si sarebbe dato vita a un maxi spin-off, dividendosi in sei gruppi, ciascuno con la capacità di raccogliere finanziamenti esterni e di cercare la propria quotazione, in quella che era stata presentata come la riorganizzazione più significativa nei suoi 24 anni di storia.

Le spiegazioni del capo di Alibaba

Wu Yongming, a capo di Alibaba Group, ha dichiarato in una conferenza stampa con gli investitori che la società continuerà a investire strategicamente nel suo business cloud a lungo termine, sottolineando che l'unità manterrà la sua attività indipendente.

Il Cloud Intelligence Group seguirà una strategia per la crescita dell'intelligenza artificiale e per dare priorità al cloud pubblico, oltre ad aumentare i propri investimenti tecnologici in software e hardware legati all'intelligenza artificiale, ha detto Wu, aggiungendo che è in corso una revisione strategica delle attività esistenti per distinguere per distinguere quelle «core» dalle «non core».

«Le attività principali sono quelle su cui manterremo la nostra attenzione a lungo termine, investiremo intensamente risorse, perseguiremo ricerca e sviluppo e miglioreremo l'esperienza dell'utente», ha affermato. «Per quanto riguarda le attività non-core, realizzeremo il valore di questi asset rendendoli redditizi il prima possibile o attraverso altri mezzi di capitalizzazione.»

Alibaba ha registrato un fatturato di 224,79 miliardi di yuan (31,0 miliardi di dollari) a luglio-settembre, in crescita annua del 9%. L'utile netto ha raggiunto i 26,70 miliardi contro la perdita di 22,47 miliardi dello stesso trimestre del 2022.

SDA