L'ex CEO di Alpiq pagata 1,9 milioni senza lavorare

Cosa succede nel mondo?
Il traffico aereo è stato sospeso per circa due ore all'aeroporto di Francoforte in seguito all'avvistamento da parte di un pilota di un drone nel settore sud dell'area. La polizia dell'Assia e la polizia federale si sono lanciate alla ricerca dell'oggetto volante. È stato anche impiegato un elicottero.
Immagine: Keystone Alcune aquile di mare se ne stanno appollaiate su dei cumuli di ghiaccio galleggianti sull'isola di Hokkaido, in Giappone.
Immagine: dpa In seguito all'annuncio di Ankara in merito all'apertura delle frontiere, migliaia di persone tentano di entrare nell'Unione europea.
Immagine: dpa Il numero di casi accertati di SARS-CoV-2 (COVID-19) nel paese è salito a oltre 4000.
Immagine: dpa Solo le sue gambe illuminate formano un contrasto.
Immagine: dpa Una delle strade principali è stata sbarrata e università, vari negozi e le scuole sono stati chiusi a causa delle inondazioni.
Immagine: Keystone Questo commerciante di New York ne segue attentamente l'evoluzione.
Immagine: dpa I prezzi di questi prodotti sono saliti alle stelle in Corea del Sud.
Immagine: dpa La neve, che ha reso scivolosa la carreggiata, e le forti raffiche di vento hanno portato il veicolo fuori strada. Otto passeggeri sono rimasti lievemente feriti.
Immagine: Keystone Dopo aver giocato con gli agenti, il cane è scomparso all'improvviso. La polizia ha quindi pubblicato la foto del cane su Facebook e ha scoperto che nella notte era fuggito dalla casa del suo padrone. Prima di rientrare, serenamente.
Immagine: Dukas La collera è crescente nella popolazione, che da cinque anni convive con campi d'accoglienza per migranti sovraffollati. Si sono registrati degli scontri.
Immagine: dpa Un'ondata di insetti ha invaso il Pakistan all'inizio del mese. I danni sono talmente ingenti che si teme per la sicurezza alimentare del Paese.
Immagine: dpa McClain ha passato parecchi mesi nello spazio a bordo della ISS e si allena per una prossima missione lunare.
Immagine: dpa McClain ha passato parecchi mesi nello spazio a bordo della ISS e si allena per una prossima missione lunare.
Immagine: dpa Alcuni edifici sono andati distrutti e parecchie persone risultano ancora disperse.
Immagine: Keystone Paul Wheatley, che ha scattato questa foto, sospetta che lì gli uccellini non siano soltanto all'asciutto, ma anche al caldo grazie alle lampade. Tuttavia, i loro genitori devono stare molto attenti quando si avvicinano o escono dal nido per non scontrarsi con gli autobus.
Immagine: Dukas A Hefei, un medico preleva un campione di saliva da un operaio di un cantiere.
Immagine: dpa Una parte della torre è crollata nel modo giusto, ma quella centrale è rimasta al suo posto inclinandosi da un lato. L'edificio è poi diventato famoso sui social network con il nome di «Torre pendente di Dallas».
Immagine: Keystone L'aeronautica israeliana ha colpito alcuni obiettivi della Jihad islamica dopo che il gruppo palestinese ha rivendicato un attacco di missili e mortai su Israele.
Immagine: dpa Wang (a destra), un paziente guarito dal coronavirus, «abbraccia» il personale medico in tenuta protettiva in un ospedale di Pechino, il tutto senza alcun contatto fisico.
Immagine: Keystone Uno dei suoi due container lunghi 35 metri è, infatti, caduto in un fossato, il che ha portato all'arresto di tutto il convoglio. Non si sa perché il semirimorchio e il container si siano rovesciati. Non ci sono stati feriti.
Immagine: Keystone Il traffico aereo e le celebrazioni del carnevale nelle isole Canarie sono stati gravemente colpiti da una tempesta di sabbia e violente raffiche.
Immagine: dpa Circa 500 passeggeri hanno aspettato per ore prima che le autorità austriache autorizzassero il proseguimento del viaggio.
Immagine: dpa Secondo le autorità, conteneva cinque tonnellate di droga, probabilmente destinata al mercato statunitense o europeo.
Immagine: HP Panama Ministry of Public Security Più di 5000 ospiti hanno presenziato a questo evento festivo, nonostante il prezzo tutt'altro che abbordabile dei biglietti, venduti a partire da 315 euro (circa 335 franchi) e fino a un massimo di 23'600 euro (circa 25 mila franchi) per un palco.
Immagine: dpa Non essendo stato possibile spegnere il fuoco, i veicoli sono stati rimossi pezzo per pezzo mediante gru trasportate sul posto.
Immagine: David Joles/Star Tribune/dpa Il carnevale è inizio anche ad Arolla: due uomini che indossano il tradizionale costume di pellicce si riposano al tavolo di in un bar sotto lo sguardo perplesso di un cliente.
Immagine: Keystone Conosciuto dai servizi di polizia, l'automobilista è stato arrestato– prima di colpire un agente alla testa.
Immagine: Keystone L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg vi partecipa per la prima volta.
Immagine: dpa La settimana scorsa, 13 pitoni erano già stati depositati nello stesso luogo. Nonostante il freddo e i temporali, i rettili stavano sorprendentemente bene. Ora se ne cerca lo sventato proprietario.
Immagine: HO RSPCA L'edificio, vecchio di circa 2000 anni, è stato scoperto nel 1930 durante alcuni scavi. Danneggiato gravemente da un terremoto nel 1980 è stato poi chiuso per lungo tempo. Ha appena riaperto le porte. Il giovane animale con un motivo a forma di ragno sulla schiena pesava solo 10 grammi alla nascita. Questa rara specie è a rischio di estinzione.
Immagine: Keystone