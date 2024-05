Sempre più spesso le vetture vendute sono a quattro ruote motrici. Keystone

Il mercato dell'auto si conferma in espansione: in aprile sono entrate in circolazione 22'040 vetture nuove in Svizzera, il 10,4% in più dello stesso mese del 2023, che come noto era peraltro ancora stato caratterizzato da problemi di fornitura.

SDA

Si è di fronte al miglior mese di aprile dal 2021, ha indicato oggi l'associazione degli importatori Auto-Svizzera.

Complessivamente nel quarto mese dell'anno le propulsioni alternative sono arrivate a una quota di mercato del 56% (55% nell'aprile 2023), con in primo piano l'ibrido normale (32%) e l'elettrico (16%), davanti all'ibrido plug-in (9%). La vettura a benzina è al 35% e il diesel al 10%. Ancora lievemente in crescita (al 53%) è la quota di 4x4.

Cumulando i primi quattro mesi del 2023 si arriva a un totale di 77'264 vetture nuove, lo 0,4% in più dello stesso periodo dell'anno scorso; di queste 44'713 (cioè il 54%) avevano propulsioni alternative.

Gli svizzeri incerti sul sistema di propulsione

«Gli svizzeri sono al momento molto incerti quando si tratta di scegliere il sistema di propulsione giusto per un nuovo veicolo», afferma il portavoce di Auto-Svizzera Christoph Wolnik, citato in un comunicato.

«Di conseguenza molti clienti privati rinunciano del tutto all'acquisto di un'auto nuova e continuano a guidare la vettura esistente. Quando si tratta di acquistare un'auto i veicoli con motore a combustione sono ancora popolari. Anche gli aumenti dei prezzi nel mercato dell'elettricità, dominato da aziende statali, non motivano attualmente le persone verso l'alimentazione con la corrente», argomenta l'esperto.

Come sempre interessante è stilare una classifica dei singoli marchi: primeggia Volkswagen (7200 vetture vendute fra gennaio e aprile), davanti a BMW (7100), Skoda (6900), Mercedes (6000); già più staccata è Audi (4800), seguono poi Toyota (4600), Tesla (3700), Volvo (3000), Seat/Cupra (2900), Hyundai (2700), Ford (2600) e Dacia (pure 2600); tutti gli altri marchi non raggiungono quota 2500.

hm, ats