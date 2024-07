Il personale di banca è ancora richiesto. Keystone

Inversione di tendenza, dopo diversi mesi: le banche svizzere cercano più personale, emerge dall'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Complessivamente, il numero di annunci è aumentato del 9% (a 770) in giugno rispetto a maggio, stando all'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. Sull'arco di un anno il numero è però sceso di circa 200. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

Credit Suisse non cerca più dipendenti, UBS segna per contro una progressione dell'8%. Particolare dinamismo viene mostrato da Pictet (+77% a 76 posizioni aperte) e Julius Bär (+33% a 61). Un calo viene per contro registrato da Vontobel (-15%) e dalla Banca cantonale vodese (-17%).

