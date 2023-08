La Svizzera si appresta a vivere mesi più difficili. Keystone

Le prospettive per l'economia svizzera sono sfavorevoli: è l'indicazione che emerge dal barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF).

In agosto l'indicatore si è attestato a 91,1 punti, 1,0 punti in meno del dato – rivisto da 92,2 a 92,1 – di luglio, riferisce il KOF in un comunicato odierno.

Dopo aver segnato nel mese scorso un lieve incremento mensile che seguiva a tre cali consecutivi, il parametro è tornato a scendere e si allontana ulteriormente dalla media pluriennale, che è di 100.

Il dato rientra comunque nelle aspettative: gli analisti contattati dall'agenzia Awp avevano infatti scommesso su valori compresi fra 89,0 e 91,5 punti.

Gli indicatori marcano picche

«L'economia svizzera dovrà fare i conti con una situazione economica piuttosto avversa nel prossimo futuro», riassumono gli esperti del KOF.

Tutti gli indicatori continuano a segnalare uno sviluppo inferiore alla media, ad eccezione di quelli relativi ai consumi e alla costruzione, che hanno presentato un segno lievemente positivo.

È stato in particolare osservato un peggioramento nei settore dei servizi (anche finanziari), della ristorazione e delle attività orientate all'export. Va anche sottolineato l'andamento negativo degli indicatori occupazionali nel comparto produttivo (manifatturiero e delle costruzioni).

In seguito alla crisi del Covid e ai relativi confinamenti il barometro si era contratto nel maggio 2020 al minimo storico di 49,6 punti, per poi risalire sino a un record di 143,7 punti nel maggio 2021 e in seguito calare sensibilmente.

L'ultimo valore superiore alla media pluriennale di 100 è stato registrato ben oltre un anno fa, nell'aprile 2022 (103,9 punti).

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

