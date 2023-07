Il mercato elvetico cerca da tempo di trovare stabilità al di sopra degli 11'000 punti SMI. Keystone

Apertura in rialzo per la borsa svizzera nella seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'002,83 punti, in progressione dello 0,24% rispetto a ieri.

Il mercato cerca di prendere spunto dalla chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,22% a 34'585,35 punti, Nasdaq +0,93% a 14'244,95 punti), mentre le piazze asiatiche si sono mostrate deboli, con Tokyo peraltro più ispirata (Nikkei +0,32% a 32,493,89 punti).

Dopo il netto ribasso di ieri (SMI -1,2%) un rimbalzo di natura tecnica era atteso, tanto più che negli Stati Uniti regna un certo ottimismo riguardo ai risultati aziendali. Nel pomeriggio sempre da oltre oceano sono attesi inoltre diversi dati congiunturali.

L'attenzione degli investitori tornerà peraltro presto a spostarsi di nuovo sulla politica monetaria. La settimana prossima sia la Federal Reserve che la Banca centrale europea (Bce) dovrebbero procedere a un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base: su questo c'è consenso fra gli esperti, mentre per quanto riguarda i passi successivi le opinioni divergono.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Novartis (+2,77%), che ha pubblicato risultati relativi al secondo trimestre superiori alle previsioni, annunciando nel contempo un programma di riacquisto di azioni che potrebbe arrivare a 15 miliardi di dollari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+0,17%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,87%).

Nel mercato allargato DKSH (dato non ancora disponibile) e SFS (dato non ancora disponibile) hanno informato sull'andamento degli affari. Cosmo (+0,78%) beneficia della raccomandazione di un broker.

ats