Borsa svizzera chiude debole, SMI -0,30%

Chiusura debole oggi alla borsa svizzera (foto d'archivio) Keystone

La borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna contrastata con l'indice dei valori guida SMI in flessione dello 0,30% a 11'231,99 punti, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,08% a 14'716,07 punti.

Il mercato elvetico, come d'altronde anche le principali piazze finanziarie europee, hanno reagito con uno scatto solo temporaneo alla notizia del leggero calo dell'inflazione negli Stati Uniti in marzo. Il dato potrebbe far sperare in una politica meno stringente sui tassi da parte della Fed già dal prossimo appuntamento a maggio mentre questa sera saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana.

Sul fronte interno, la definitiva bocciatura odierna del Consiglio nazionale dei crediti d'impegno di 109 miliardi di franchi per l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, nel corso della sessione straordinaria delle Camere federali a Berna, non ha provocato grandi scossoni: le azioni di Credit Suisse e di UBS – quest'ultima scambiata senza dividendo – hanno registrato rispettivamente un +3,23% (a 0,84 franchi) e un +0,42% a 19,01 franchi.

Nello stesso segmento finanziario in progressione dello 0,14% a 850,20 franchi ha terminato Partners Group. Tra gli assicurativi solo Zurich Insurance (-5,48% a 432,80 franchi) – senza dividendo di 24 franchi – ha chiuso in calo. Swiss Life e Swiss Re sono avanzate rispettivamente dello 0,17% a 593,00 franchi e dello 0,02% a 94,52 franchi.

Con segno meno hanno terminato i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,42% a 112,94 franchi) e Novartis (-0,12% a 86,75 franchi), mentre è riuscito a distinguersi Roche che ha guadagnato lo 0,64% a 275,40 franchi.

I titoli più sensibili alla congiuntura hanno chiuso in ordine sparso: incrementi sono stati messi a segno da ABB (+1,86% a 31,05 franchi) e da Holcim (+0,32% a 56,58 franchi) mentre in flessione sono risultati Geberit (-0,61% a 485,80 franchi) e Sika (-0,55% a 235,30 franchi).

ev, ats