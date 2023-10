Il mercato è apparso in ripresa. Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la prima volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'783,15 punti, in progressione dello 0,25% rispetto a ieri.

Il mercato ha aperto in modo timidamente positivo, per poi virare in negativo e trovare in seguito la forza di risollevarsi. Secondo gli esperti la volatilità è destinata a rimanere elevata perlomeno sino a domani, quando sarà pubblicato il rapporto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. «Il solo accenno a un miglioramento mette i brividi agli operatori», si legge in un commento di Swissquote. Questo perché potrebbe indurre la Federal Reserve ad aumentare nuovamente i tassi di interesse.

Sul fronte interno sorvegliata speciale era Novartis (-0,42% a 87,23 franchi), dopo la quotazione di Sandoz (+3,08% a 25,10 franchi), avvenuta ieri. Più ispirati si sono mostrati gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+1,13% a 246,70 franchi) e Nestlé (+0,06% a 102,90 franchi).

UBS (-0,09% a 21,91 franchi) si è mostrata una volta ancora debole. Non hanno presentato un orientamento unitario i valori spiccatamente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,15% a 32,66 franchi), Holcim (-1,30% a 56,02 franchi), Kühne+Nagel (+1,36% a 261,50 franchi) e Sika (+0,13% a 230,50 franchi).

Nel mercato allargato Straumann (-0,26% 114,35 franchi) ha beneficiato di una raccomandazione di Barclays, mentre Dätwyler (+3,02% a 170,60 franchi) ha annunciato la partenza del Ceo di lunga data Dirk Lambrecht.

hm, ats