Chiusura in negativo oggi per la Borsa svizzera. Keystone

Penultima seduta della settimana in lieve calo per la Borsa svizzera. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'230,43 punti, con una perdita dello 0,01% rispetto a ieri.

SDA

In una giornata che si è rivelata piuttosto avara di notizie congiunturali – e con gli investitori che guardano a ogni possibile sviluppo a livello geopolitico in Medio Oriente – la Borsa elvetica si è mossa poco, perdendo sul finale e concludendo le contrattazioni in lievissimo calo.

Da segnare l'ottimo risultato di ABB, migliore tra le Blue chip. Il gruppo elettrotecnico zurighese ha pubblicato oggi i dati trimestrali e rivelato un andamento migliore, soprattutto in termini di giro d'affari, nonché un incremento a livello operativo superiori a quanto si aspettavano gli analisti. Il titolo a fine giornata ha guadagnato ben il 6,26% e veniva scambiato a 44,33 franchi.

In Svizzera, il listino è poi stato trainato da Sika (+0,77% a 261,10 franchi), UBS (+0,62% a 25,81 franchi) e Givaudan (+0,62% a 3'902,00 franchi).

Chiusura in negativo per i pesi massimi difensivi Roche (-0,05% a 220,00 franchi), Novartis (-0,39% a 84,52 franchi) e Nestlé (-0,13% a 93,24 franchi); come pure gli assicurativi Swiss Re (-0,04 % a 98,00 franchi), SwissLife (-0,56% a 608,20 franchi) e Zurich (-0,61% a 443,00 franchi).

Maglia nera è risultata Partners Group, che ha terminato la giornata cedendo il 3,26%. Al termine delle contrattazioni il titolo veniva scambiato a 1'203,00 franchi.

daoe, ats