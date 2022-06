Per la Borsa svizzera una chiusura in rosso

Giornata negativa per la Borsa svizzera. Keystone

Chiusura in rosso per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,89% a 10'809,57 punti, quello allargato SPI lo 0,85% a 13'926,57.

La giornata era iniziata in maniera positiva, ma con lo scorrere delle ore il listino elvetico è passato in territorio negativo. A livello congiunturale notizie sono arrivate dall'Italia, con la crescita del fatturato dell'industria che ad aprile ha segnato un record, con un aumento del 2,7% rispetto a marzo e del 22% su base annua.

Fra le blue chip hanno trascinato il mercato elvetico verso il basso i pesi massimi difensivi: Roche – che ha annunciato il lancio di un nuovo tipo di tomografia computerizzata per diagnosticare il cancro – ha lasciato sul terreno l'1,55% (a 317,55 franchi), Novartis – che in serata ha confermato la soppressione di 1'400 impieghi in Svizzera – l'1,10% a 81,14. Nestlé ha dal canto suo ceduto l'1,72% a 110,64.

Nella giornata degli investitori – in cui ha annunciato di proseguire i propri sforzi per la trasformazione e risparmi di 200 milioni di franchi entro il 2023 – Credit Suisse ha limitato le perdite al -0,21% (a 5,72 franchi), mentre UBS ha subito una contrazione dell'1,02% a 15,97. Il peggiore titolo di giornata è risultato Logitech, con un calo del 2,16% a 51,68.

In controtendenza rispetto al resto del mercato sono risultati gli assicurativi: Swiss Re – miglior titolo di giornata – ha guadagnato lo 0,97% a 75,30 franchi, Swiss Life lo 0,47% a 473,90 e Zurich lo 0,38% a 418,30.

Sul mercato allargato occhi puntati su Dufry, dopo le ennesime voci di fusione con la italiana Autogrill. Il titolo ha perso lo 0,94% a 34,83 franchi.

nw, ats