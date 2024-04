La popolazione indiana è sempre più attenta alle tendenze globali, argomenta Nestlé. Keystone

Nestlé si espande in India con il suo marchio Nespresso: la multinazionale vuole crescere nella settore del caffè premium nel paese più popoloso al mondo, dove la domanda è in costante progressione.

SDA

Stando a quanto indicato oggi Nestlé intende offrire le sue capsule e macchine Nespresso online. Verrà inoltre aperto un primo negozio Nespresso nella capitale Nuova Delhi; in un secondo momento è poi previsto lo sbarco in altre grandi città indiane.

«Con una popolazione giovane in crescita, attenta alle tendenze globali e aperta a nuove esperienze, l'India è uno dei mercati del caffè in più rapida espansione per Nestlé», afferma Suresh Narayanan, responsabile della filiale locale del gruppo, citato in un comunicato. Negli ultimi anni, il consumo di caffè in India è fortemente aumentato: si osserva una chiara tendenza al consumo domestico.

hm, ats