È un buon momento per il mercato elvetico. Keystone

La borsa svizzera continua la sua corsa verso nuovi primati: nel pomeriggio di oggi l'indice di riferimento SMI ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 14'000 punti, toccando un nuovo massimo.

Il superamento è avvenuto alle 14.34 e il listino ha poi guadagnato ulteriore terreno: intorno alle 16.00 segnava 14'033 punti, con una progressione dell'1,14% rispetto a ieri. Un'impennata che permette al mercato elvetico di svincolarsi dall'andamento almeno in parte negativo delle principali piazze europee e dalle incertezze legate agli Stati Uniti.

A trascinare il listino è principalmente Nestlé (+2,69%), ma ben orientati sono anche altri valori difensivi come Novartis (+0,86%) e Roche (+1,03%). In contro tendenza si muove per contro UBS (-0,62%), che soffre per la debolezza dei bancari in tutto il continente.

Secondo gli operatori il segreto del rally elvetico risiede nella qualità dei suoi titoli e nella solidità del franco. «Il mercato azionario svizzero si distingue per le sue aziende di alta qualità e la valuta robusta», ha commentato un trader. «Soprattutto i beni di consumo e le assicurazioni stanno contribuendo ai record. Questa combinazione attrae attualmente i capitali degli investitori».

Il nuovo record arriva in un contesto globale piuttosto teso. Le borse europee viaggiano in ordine sparso (Francoforte cede lo 0,2%, Parigi è in lieve rialzo) e gli investitori restano con il fiato sospeso in attesa del discorso al Congresso del presidente americano Donald Trump, previsto per la notte, da cui sperano di ottenere chiarimenti sui dazi. Restano sullo sfondo anche le preoccupazioni per le tensioni geopolitiche con l'Iran e l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia.