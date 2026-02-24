  1. Clienti privati
Assicurazioni Zurich punta sull'Australia, lancia l'offerta su Clearview

SDA

24.2.2026 - 18:00

Zurich si espande in Australia: il colosso assicurativo elvetico ha presentato un'offerta per Clearview, una compagnia specializzata nel ramo vita con sede a Sydney.

Keystone-SDA

24.02.2026, 18:00

24.02.2026, 18:03

L'operazione prevede un corrispettivo di 0,65 dollari australiani (AUD) per azione, cosa che valuta la società a circa 415 milioni di AUD, cioè 230 milioni di franchi.

Il consiglio di amministrazione di Clearview raccomanda all'unanimità agli azionisti di accettare la proposta di Zurich. Secondo quanto si legge in una nota diffusa oggi dalla stessa entità australiana, le due aziende si completano in modo eccellente nel settore delle assicurazioni sulla vita. L'acquisizione rimane comunque soggetta a una serie di condizioni, inclusa l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza competenti.

Il via libera all'operazione è peraltro già arrivato dal principale azionista di Clearview, il fondo Crescent Capital Partners Shareholders, che detiene una partecipazione pari al 25,4%. Nel frattempo alla borsa australiana il titolo Clearview ha registrato un forte rialzo nella giornata odierna, guadagnando oltre il 16% e portandosi a un prezzo di 0,625 AUD per azione.

