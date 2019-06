Borsa svizzera in rialzo

Dopo un avvio debole i listini della Borsa svizzera si sono invigoriti: alle 11.00 l'SMI avanza dello 0,45% a 9'640.79 punti, l'SPI dello 0,50% a 11'659.71 punti.

Tra le blue chip in forte progressione il lusso, con Richemont che segna un +3,10% e Swatch un +2,63%. In netto rialzo anche i ciclici, con LafargeHolcim che sale dell'1,75%, Geberit dell'1,33% e Adecco dell'1,31%; sviluppo un po' meno robusto per ABB (+0,83%) e Sika (+0,67%).

Bene pure i bancari, in forte crescita ieri: Credit Suisse avanza dello 0,99% e UBS dello 0,82%. Tra gli altri titoli spiccano in positivo SGS (+1,02%) e Givaudan (+0,80%).

Pesano per contro sul listino Alcon (-0,36%) , Lonza (-0,51%) e soprattutto Novartis (-0,56%). Quanto agli altri due pesi massimi difensivi, Nestlé sale dello 0,64% e Roche dello 0,08%.