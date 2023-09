In Brasile vi sono importanti costruttori, a cominciare da Volkswagen. Keystone

In Brasile, l'Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici (Anfavea) ha protestato contro l'"invasione» dei veicoli cinesi nel mercato nazionale ed ha chiesto al governo di imporre dazi sull'importazione di auto elettriche.

«Abbiamo un'invasione di prodotti asiatici, soprattutto cinesi», in Brasile e in America Latina, ha affermato il presidente di Anfavea, Marcio de Lima e Leite. «Noi difendiamo un'aliquota d'importazione del 35%, con quote, per i veicoli elettrici», ha aggiunto il manager.

«Ciò che ci interessa è che i veicoli siano prodotti nel paese», ha poi assicurato Leite, che ha classificato come una «minaccia» l'arrivo di due aziende cinesi sul territorio. Great Wall e BYD hanno comprato due stabilimenti negli Stati di San Paolo e Bahia, con l'inizio della produzione previsto a partire dal 2024.

SDA