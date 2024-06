Asml sta approfittando del boom dell'intelligenza artificiale. Keystone

L'azienda olandese Asml ha sorpassato la francese Lvmh per capitalizzazione in borsa ed è diventata la seconda società che vale di più sui mercati azionari d'Europa, dopo la danese Novo Nordisk.

Ad Amsterdam il gruppo che produce macchinari per fare i semiconduttori vale oggi oltre 383 miliardi di euro in un comparto, quello dei chip, che ha beneficiato a distanza dell'exploit dei tecnologici americani dove l'intelligenza artificiale di Nvidia ha superato di recente Apple diventando la società con il maggiore valore in borsa al mondo, dietro soltanto a Microsoft.

Nel Vecchio Continente il sorpasso di Asml avviene a spese di Lvmh che, complice il rallentamento segnato anche dai gruppi della moda in Cina, oggi capitalizza a Parigi poco più di 377 miliardi di euro. Sia il gigante della moda e del lusso sia Asml hanno tuttavia ancora un po' di strada da fare per raggiungere la quotazione di Novo Nordisk, che ha una capitalizzazione alla borsa di Copenhagen di 584 miliardi in euro grazie ai suoi farmaci contro il diabete diventati rimedi anti-obesità.

