Coop si colloca tra i primi 40 distributori più grandi al mondo

La Coop e la Migros fanno parte dei primi 40 rivenditori più grandi al mondo Keystone

Migros e Coop fanno parte dei primi 40 rivenditori più grandi al mondo. I due giganti svizzeri del commercio al dettaglio hanno visto aumentare il loro giro d'affari nel 2020, anno caratterizzato dalla pandemia di Covid-19.

Migros ha guadagnato quattro posizioni issandosi al 36esimo rango e Coop ne ha scalate sette raggiungendo il 39esimo posto, stando alla craduatoria stabilita da Deloitte e pubblicata oggi.

Il gruppo del lusso Richemont ha pure guadagnato tre posizioni (+3/93esimo). Dal canto suo, la multinazionale basilese specializzata nel commercio esentasse Dufry, che ha sofferto per il fote calo dei viaggi in aereo, non figura più nella classifica dei primi 250 rivenditori.

Su scala mondiale, i fatturati del commercio al dettaglio sono aumentati del 5,2% nel 2020, viene ancora precisato. Per la maggior parte delle imprese, il giro d'affari e il margine sono evoluti positivamente nonostante la pandemia.

SDA