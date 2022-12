Ecco a cosa deve far attenzione chi riporta contanti in banca

Le banconote da 1000 e 200 negli ultimi tempi non hanno circolato molto. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Dopo l'ultima decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) sui tassi d'interesse, depositare il proprio denaro su un conto bancario è di nuovo vantaggioso. Ma chi intende depositare sacchi di banconote da 1000 franchi dovrebbe prendere nota di una cosa.

L'era dei tassi d'interesse negativi potrebbe finalmente essere finita. Giovedì la BNS ha aumentato di nuovo il tasso guida, portandolo all'1%. Alcune banche hanno subito reagito, annunciando a loro volta un aumento dei tassi di interesse sui risparmi dei clienti.

È quindi probabile che dietro agli sportelli delle banche torni a circolare una quantità considerevole di denaro. Durante il periodo dei tassi d'interesse negativi, gli svizzeri hanno accumulato in casa 10 miliardi di franchi in contanti. Lo riferisce il «Blick», rimandando agli ultimi dati della BNS.

Secondo questi, tra giugno e ottobre il numero delle banconote in circolazione è diminuito di circa 10 miliardi di franchi. Si tratta del 10% del totale in Svizzera. Soprattutto le banconote da duecento non sono più in circolazione: sono particolarmente adatte per accumulare una piccola fortuna nella cassaforte di casa o sotto il materasso.

Secondo il presidente della BNS, Thomas Jordan, c'è chi ha cercato di sfuggire ai tassi d'interesse negativi in questo modo. Con l'aumento dei tassi, tuttavia, ora è più interessante depositare il proprio denaro sul conto risparmio o sul conto corrente, perché «così si ottiene ancora qualcosa».

Attenzione al sospetto di riciclaggio di denaro

Tuttavia, chi si reca subito in banca con un mucchio di contanti potrebbe essere sospettato di riciclaggio di denaro, ha spiegato alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ) l'avvocato Adrian Lienert, dello studio legale Bürgi Nägeli di Zurigo.

Secondo una portavoce di UBS, i dipendenti sono tenuti a «verificare la plausibilità di un deposito e a chiedere informazioni in caso di dubbio», riporta il giornale.

Anche presso la Banca Cantonale di Zurigo (ZKB), in caso di «transazioni insolite e poco plausibili, nonché di depositi di contanti insoliti [...]», vengono richieste informazioni al cliente, ha dichiarato una portavoce alla NZZ.

Secondo Lienert, per facilitare le cose, è meglio depositare le somme in contanti presso la banca di cui si è già clienti e, se possibile, da cui era stato prelevato il denaro.