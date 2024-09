Ecco quali prodotti saranno di nuovo più economici in Svizzera

Sarà più economica. Immagine illisztrativa d'archivio. sda

Buone notizie per il bilancio del budget domestico degli svizzeri: l'inflazione rimane costante ad agosto. E per questo i prezzi di molti beni di uso quotidiano sono in calo. In particolare la carne e i prodotti per l'igiene torneranno ad essere più economici nel 2025.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te L'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un'inflazione pari a zero nel mese di agosto, in quanto gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi si sono bilanciati.

I prezzi di carne, verdura e benzina sono diventati più bassi e anche i voli sono più accessibili.

I prodotti per l'igiene femminile torneranno a costare meno in Svizzera a partire dal 2025. Mostra di più

Inflazione, guerre e un'economia in crisi. Tutto questo porta all'aumento dei prezzi. Ma ora i consumatori potrebbero vedere una luce alla fine del tunnel del rincaro. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, utilizzato per misurare l'inflazione, non sta più aumentando.

L'inflazione zero di agosto è dovuta a tendenze dei prezzi opposte che si sono annullate a vicenda, afferma Corinne Becker, responsabile dei prezzi dell'Ufficio federale di statistica (UST). Le fluttuazioni dei vari prodotti non hanno portato a un aumento complessivo.

Il principale motore dei prezzi è quindi rappresentato dagli affitti, che sono aumentati in modo significativo a seguito dell'aumento del tasso di interesse di riferimento. «Stiamo osservando una chiara tendenza», afferma Becker.

D'altra parte il quadro è più complesso dato che molti beni sono diventati più economici per vari motivi. Come scrive il «Tagblatt» non si possono trarre conclusioni chiare.

Una svolta nei prodotti per l'igiene femminile

I consumatori possono rallegrarsi nel 2025. L'anno prossimo i prodotti per l'igiene mestruale in Svizzera saranno tassati con un'aliquota più bassa rispetto al passato. Invece di quella normale dell'8,1%, da gennaio saranno tassati con quella ridotta del 2,6%.

Gli assorbenti, i tamponi e i salvaslip sono già più economici prima della riduzione dell'imposta, poiché molti rivenditori hanno ridotto il prezzo in anticipo.

Tuttavia devono ancora pagare l'aliquota IVA normale fino alla fine dell'anno. A gennaio Aldi è stato il primo ad abbassare i prezzi, seguito da Coop a metà luglio. Ora Denner prende l'esempio.

Dopo una lunga battaglia, il Consiglio federale e il Parlamento hanno accolto le richieste delle organizzazioni femminili. Questa decisione segna una tappa importante.

Prodotti a base di carne più economici ora anche da Coop

Ma non saranno solo i prodotti per l'igiene a essere disponibili a prezzi più bassi. Anche quello della carne sarà ridotto. Il discount Aldi ha fatto la prima mossa. I prodotti a base di carne costeranno ora fino al 36% in meno. Ad esempio 500 gr di carne macinata di manzo costeranno 5,99 franchi, quasi 2 franchi in meno rispetto a prima.

Pure Coop ha reagito e ha annunciato che ridurrà del 25% il prezzo al chilo della carne macinata proveniente dai Paesi baltici. Anche le cosce di pollo svizzere (-6,3%) e il filetto di maiale (-25%) saranno più economici.

Vita sana con verdure a prezzi accessibili

Anche gli ortaggi da frutto come pomodori, zucchine, melanzane e peperoni sono diventati significativamente più economici. Secondo l'UST ad agosto i prezzi sono scesi del 3,3% rispetto al mese precedente e dell'11,2% su base annua, mentre meloni e uva sono diventati più economici rispettivamente del 7,8% e del 15,5%.

Come scrive il «Tagblatt», Christian Sohm, responsabile dell'associazione commerciale di frutta, verdura e patate Swisscofel, non vuole trarre conclusioni premature dalle statistiche di un solo mese.

I raccolti del 2024 sono leggermente migliori di quelli del «povero» 2023, il che dovrebbe abbassare leggermente il livello dei prezzi. Ma Sohm riconosce che la ragione principale delle riduzioni di prezzo osservate è da ricercare nelle grandi campagne estive.

E tali campagne dovevano esserci. «Quando fa freddo e piove, la gente non compra i meloni», dice Sohm. Il risultato è un eccesso di offerta, che porta a un livello di prezzi generalmente più basso e a promozioni generose. E queste lasciano a loro volta un segno nelle statistiche.

I prezzi della benzina sono scesi dell'1,9%

Anche gli automobilisti possono rallegrarsi: la benzina sta diventando più economica. Ad agosto il prezzo della benzina è sceso dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell'1,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il gasolio da riscaldamento è risultato addirittura più economico del 6,4% e del 12,6% rispettivamente.

In termini concreti, ciò significa che un litro di benzina senza piombo costa attualmente 1,77 franchi e il diesel 1,82 franchi. «I prezzi dei carburanti sono gradualmente scesi nelle ultime due settimane», afferma Vanessa Flack, portavoce del TCS. «Il prezzo della benzina è tornato al livello di fine gennaio 2024».

Quello del diesel è inferiore di dodici centesimi al litro rispetto alla fine di gennaio, il più basso di quest'anno. «Nelle nostre quotazioni, l'ultima volta che il prezzo del gasolio è stato al livello di oggi è stato nel gennaio 2022». Il motivo del calo è il costo del greggio, che è sceso a circa 71 dollari al barile.

In vacanza a più buon mercato

Volare è sempre più economico: secondo l'UST ad agosto i prezzi erano inferiori del 6,7% rispetto a luglio e dello 0,1% rispetto al livello dell'anno precedente. Le agenzie di viaggio confermano questa tendenza.

«Possiamo notare che i prezzi dei voli sono più bassi quest'anno rispetto all'anno scorso», afferma la responsabile della comunicazione di Hotelplan Muriel Wolf Landau.

Il costo dell'alloggio e delle attività locali varia a seconda della destinazione. «Quest'estate i prezzi sono stati leggermente più alti a Palma di Maiorca, Tenerife e Antalya, mentre sono diminuiti a Djerba, Kos e Cipro», spiega Wolf Landau.

I viaggi in Turchia sono diventati più costosi di circa il 10% negli ultimi dodici mesi a causa dell'alta inflazione, mentre i prezzi in Tunisia sono rimasti ai livelli pre-pandemia.

Queste differenze di prezzo influenzano il comportamento di prenotazione dei clienti. «La Tunisia è una destinazione molto popolare per gli svizzeri quest'autunno», afferma Wolf Landau, e Hotelplan sta registrando «un significativo aumento a due cifre delle prenotazioni» per la Tunisia.

A lungo termine è però probabile che i prezzi dei biglietti aerei aumentino. Swiss prevede che questo sia dovuto principalmente agli investimenti necessari per una maggiore sostenibilità.