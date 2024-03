L'uno farà spazio all'altro? Keystone

Gli economisti svizzeri hanno preso atto – chi con maggior, chi con minor sorpresa – delle dimissioni annunciate dal presidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan.

Si guarda ora alla successione, alla ricerca di una personalità forte. Ecco una carrellata dei giudizi di alcuni fra i principali esperti elvetici:

UBS, Alessandro Bee – Dopo una lunga permanenza nella direzione generale, le dimissioni di Jordan non sono una sorpresa. In termini di politica monetaria, si può anche sostenere che la fine del ciclo di rialzi dei tassi segna il termine di un capitolo e che è anche un buon momento per un cambiamento ai vertici. Tuttavia, ritengo improbabile un vuoto di potere, poiché la BNS non è composta solo dalla direzione generale. Jordan ha plasmato la BNS negli ultimi 14 anni ed è probabile che le sue idee di politica monetaria siano profondamente radicate nella BNS. Per quanto riguarda il suo successore, è certamente auspicabile avere una direzione che comprenda diverse competenze ed esperienze. Ciò favorisce una persona esterna alla BNS. Probabilmente anche quello della rappresentazione delle donne nella direzione è un tema. Tuttavia, le competenze e la capacità di comunicare la politica monetaria sono le priorità principali.

EFG, Stefan Gerlach – Il Consiglio federale potrebbe volere una persona più esperta di Martin Schlegel, che non fa parte della direzione generale da molto tempo e ha ancora nella quarantina, e che sicuramente prima o poi diventerà presidente. Potrebbero volere un estraneo che riconosca il ruolo della BNS come organo indipendente di politica monetaria, pur facendo parte del settore pubblico svizzero. Storicamente, la Direzione generale è composta da due membri esterni alla banca e da un membro proveniente dal personale della BNS. Sarebbe sensato attenersi a questa tradizione. Non c'è bisogno di un economista monetario – il personale della BNS è molto forte in questo campo – e gran parte del lavoro è al di fuori della gestione della politica monetaria. Visti i recenti problemi del settore bancario e l'importante ruolo delle banche nell'economia svizzera, un ex banchiere potrebbe essere un buon candidato. Una persona del calibro di Renaud de Planta sarebbe una scelta eccellente. In molti altri paesi gli alti funzionari del Tesoro sono spesso promossi a posizioni di vertice nella banca centrale (come è stato annunciato ieri nel Regno Unito). Potrebbero quindi esserci buoni candidati anche da Berna.

J. Safra Sarasin, Karsten Junius – L'annuncio delle dimissioni è stato una grande sorpresa, poiché Jordan ha dato un contributo molto forte all'elevata credibilità della BNS. È riuscito a riportare l'inflazione svizzera nella fascia obiettivo della BNS più velocemente di qualsiasi altra grande banca centrale, senza soffocare completamente la crescita. Non temo un vuoto di potere, ma non sarà facile per il suo successore seguire queste grandi orme. La ricerca di un successore dovrebbe quindi essere condotta sia internamente che esternamente. Per la BNS si presenta comunque ora anche l'opportunità di limitare in qualche modo il potere, spesso criticato, del presidente, in modo che le decisioni di politica monetaria e di altro tipo possano essere adottate su una base più ampia.

Banca Cantonale di San Gallo, Thomas Stucki – Le dimissioni di Thomas Jordan mi hanno sorpreso. Il consiglio di amministrazione è stato completato solo dall'inizio dell'anno e Antoine Martin deve prima trovare il suo posto. Non temo un vuoto di potere. La BNS è ben organizzata come istituzione. Martin Schlegel conosce a fondo la BNS e Thomas Moser è un membro della direzione generale allargata con una grande esperienza. L'ovvio successore è Martin Schlegel. Egli possiede certamente le conoscenze e l'esperienza necessarie. Ciò che gli manca è la percezione pubblica come personalità di spicco. Se venisse eletto come successore, si dovrà lavorare sodo su questo aspetto fino all'autunno. Vedo anche Thomas Moser come possibile candidato: ma un'elezione diretta a presidente screditerebbe Martin Schlegel. L'elezione di una personalità forte dall'esterno direttamente come presidente sarebbe insolita per la BNS, ma non la escludo nell'attuale costellazione e non sarebbe una cattiva idea.

VP Bank, Thomas Gitzel – Sono rimasto effettivamente sorpreso dalle dimissioni annunciate. Non ci sarà un vuoto di potere. Jordan non si dimetterà immediatamente, ma piuttosto in modo ordinato. La BNS ha il tempo di trovare un successore in tutta tranquillità. Non voglio prendere parte a speculazioni sul successore. La BNS troverà una persona adatta. Su questo si può fare affidamento e questa è la buona notizia.

hm, ats