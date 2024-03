Thomas Jordan si è dimesso. Keystone

Il presidente della BNS Thomas Jordan ha annunciato che lascerà il suo posto per il 30 settembre. Lo comunica questa mattina la stessa BNS.

Jordan, classe 1963, è entrato al servizio della Banca nazionale nel 1997. Nel gennaio 2012 è salito alla guida della Banca nazionale, dapprima in via temporanea e successivamente, dall'aprile dello stesso anno, in veste di presidente della Direzione generale.

«Superate le svariate sfide degli ultimi anni, è giunto ora il momento giusto per dimettermi. È stato un immenso privilegio poter servire la Banca nazionale e l'interesse generale del Paese. Ringrazio il Consiglio di banca, la Direzione generale nonché il personale per l'ottima collaborazione e lo spirito di collegialità. Al Consiglio federale, al Parlamento e alla popolazione rivolgo un sentito ringraziamento per la grande fiducia riposta nella Banca nazionale e per averne preservato il mandato e l'indipendenza», ha detto Jordan, citato in una nota.

Il Consiglio di banca e la Direzione generale, nel prendere atto «con grande rammarico di questa decisione, manifestano a Thomas Jordan un sentito ringraziamento per lo straordinario impegno profuso in tanti anni nell'interesse di una politica monetaria votata alla stabilità e per gli eccellenti servizi resi alla Banca nazionale e al Paese, augurandogli fin da oggi ogni bene per il futuro».

Numerose le sfide che Jordan ha dovuto affrontare. Ad esempio, vi è stata l'abolizione del cambio minimo tra franco svizzero ed euro a inizio 2015, con l'obiettivo di mantenere il controllo sulla propria politica monetaria, assicurandone l'efficacia. Vi è poi stato il crollo dell'economia mondiale provocato dalla pandemia nel 2020.

SDA