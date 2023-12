Ermotti: «Liquidare CS? Possibile», ma sarebbe stato un danno per la reputazione della Svizzera

Il direttore generale di UBS Sergio Ermotti giudica populiste le richieste volte a imporre maggiore capitale proprio alle banche. (Immagine d'archivio dello scorso ottobre) Keystone

Secondo il direttore generale (Ceo) di UBS Sergio Ermotti, Credit Suisse (CS) avrebbe potuto essere liquidato «senza un franco di perdita per clienti e contribuenti».

Tuttavia, il danno reputazionale per la piazza finanziaria sarebbe stato molto maggiore rispetto agli effetti dell'acquisizione da parte di UBS avvenuta a marzo, ha dichiarato in un'intervista.

L'acquisizione è stata la soluzione migliore, dichiara Ermotti in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. «Liquidare una grande banca solo per confermare che (la regolamentazione del) «too big to fail» funziona sarebbe stato puro masochismo». Il Ceo di UBS sottolinea che non si sa quale sarebbe stato lo shock generato e che sicuramente sarebbero andati persi molti più posti di lavoro.

Ermotti descrive la crisi di CS come un evento isolato dal resto del settore e «sviluppatosi nel corso di anni». Nessuno si è augurato il crollo di CS e soprattutto non il modo in cui è avvenuto. «Ma non conosco nessun altro paese che sarebbe stato in grado di superare una simile crisi in 72 ore come ha fatto la Svizzera».

Se si vogliono prevenire tali crisi, è necessaria una regolamentazione che garantisca una gestione adeguata dei rischi. «Se in Svizzera avessimo pubblicato regolarmente i risultati degli stress test, probabilmente i problemi di CS sarebbero emersi prima». Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di parametri più significativi che consentano loro di intervenire tempestivamente.

In molti casi non si tratta solo di competenze, ma anche di credibilità, afferma il ticinese. Anche UBS è molto interessata a un'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA forte, ma «forte» non significa più regolamentazione, bensì un'"ottimizzazione mirata delle condizioni quadro nonché regole e cervelli intelligenti».

Ermotti è contrario all'aumento del capitale proprio: tali richieste sono puro populismo, dice il Ceo di UBS. «Il CS disponeva di sufficiente capitale proprio. Non serve più capitale proprio costoso. Più capitale proprio sarebbe zavorra per l'intera economia».

SDA