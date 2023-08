L'orologio svizzero continua a essere un prodotto apprezzato nel mondo. Keystone

Le vendite di orologi svizzeri all'estero sono risultate in calo in luglio, confermando una tendenza che ha interessato l'intero export elvetico.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH) le esportazioni si sono attestate a 2,2 miliardi di franchi, importo in flessione dello 0,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

La contrazione si spiega con l'andamento negativo di Cina (-16,6% a 263 milioni) e Singapore (-7,1% a 131 milioni). Gli altri quattro principali mercati hanno per contro registrato un aumento, a partire dagli Stati Uniti (+5,2% a 340 milioni), principale sbocco del Made in Switzerland; positivi si sono rivelati anche Hong Kong (+6,3% a 182 milioni), Giappone (+5,9% a 149 milioni) e Regno Unito (+5,6% a 146 milioni).

Con accenti diversi si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato una flessione del 2,6% in termini di valore, la gamma 200-500 una contrazione dell'1,2%, il comparto 500-3000 segna -12,0% mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un +2,2%.

«Il mese di luglio è stato complessivamente meno favorevole rispetto al primo semestre per le esportazioni di orologi», commenta FH. Questo andamento mensile non influenza però in modo significativo la tendenza generale o le previsioni per il 2023, rassicura l'organizzazione.

hm, ats