L'esportazione dalla Svizzera continua a crescere

L'orologio svizzero rimane sempre molto apprezzato. Keystone

Le vendite di orologi svizzeri all'estero si confermano in ripresa: stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), in gennaio le esportazioni si sono attestate a 1,7 miliardi di franchi, il 6,8% in più dello stesso mese del 2021.

La tendenza rilevata in novembre e dicembre è proseguita, sottolinea FH in un comunicato odierno. A livello geografico si osserva come tutti e sei i principali mercati presentino una crescita: è il caso in particolare degli Stati Uniti (+38% a 252 milioni), che in settembre avevano superato come quota di mercato la Cina (+13% a 224 milioni). Al terzo posto quale sbocco del Made in Switzerland si inserisce Hong Kong (+9% a 152 milioni); seguono Giappone (+7% a 116 milioni), Regno Unito (+26% a 101 milioni) e Singapore (+6% a 93 milioni).

Con accenti diversi appare l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato una progressione del 2% in termini di valore, la gamma 200-500 una flessione del 18%, il comparto 500-3000 un passo avanti del 14% e la fascia oltre 3000 franchi un aumento del 7%.

