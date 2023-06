Chi non lo conosce: lo stendibiancheria a ombrello di Stewi. Keystone

Tutti gli svizzeri lo conoscono: lo stendibiancheria a ombrello di Stewi. Ma la tradizionale azienda di Winterthur e il suo prodotto cult presto non esisteranno più. Dopo 77 anni, a fine settembre Stewi cesserà infatti la produzione e alla fine dell'anno chiuderà.

Gli sforzi per trasferire Stewi nella sua forma attuale in nuove mani sono purtroppo falliti, indica un comunicato diffuso oggi. Come noto dall'anno scorso, la sede centrale dell'impresa avrebbe dovuto comunque lasciare il posto a un nuovo edificio. Ora, «per motivi di salute e di età», i proprietari non si ritengono più in grado di spostare l'azienda in un nuovo sito.

L'ex azienda familiare era stata venduta ai due nuovi proprietari Lorenz Fäh e Stephan Ebnöther nel 2017. I due specialisti di marketing avevano intenzione di riportare la ditta di lunga tradizione ai suoi vecchi splendori.

La pressione sui prezzi proveniente da tutte le parti, accompagnata dalle conseguenze della pandemia, ha tuttavia «influenzato in modo significativo» la decisione di chiudere l'attività, viene spiegato nella nota.

C'è però ancora un barlume di speranza per il prodotto cult dell'impresa, lo «stendibiancheria a ombrello»: Stewi è attualmente in trattative con potenziali acquirenti interessati a rilevare elementi dell'azienda e a mantenere in vita il noto nome.

Secondo il comunicato, fino alla fine del 2023 Stewi continuerà a servire i propri clienti attraverso i soliti canali di vendita e direttamente presso la sede centrale di Winterthur. Una vendita finale degli arredi e delle scorte rimanenti è prevista in autunno, dopo la cessazione della produzione.

es