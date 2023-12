Fenaco è un gruppo che comprende un totale di 11'500 dipendenti. Keystone

Fenaco aumenta la massa salariale del 2%, ma per i sindacati è troppo poco.

Questo perché la proposta avanzata nell'ambito delle trattative (precisamente +2,04%) viene giudicata insufficiente per compensare la perdita di potere d'acquisto degli oltre diecimila dipendenti e la necessità di recupero degli ultimi anni.

In un comunicato odierno il gigante del commercio controllato dal settore agricolo che comprende marchi quali Volg, Landi, Ramseier e Agrola ha indicato che nel 2024 il monte stipendi crescerà di «un po' più del 2%», cosa che secondo il gruppo equivale alla compensazione del rincaro previsto.

«Garantita la compensazione dell'inflazione»

L'1,2% sarà impiegato per ritocchi generalizzati (almeno 60 franchi supplementari al mese a testa), il resto per adeguamenti individuali.

«Negli ultimi 10 anni, gli stipendi di Fenaco sono aumentati gradualmente per un totale del 10,5%; l'inflazione nello stesso periodo è stata del 6,0%», si legge nella nota.

«In base alle previsioni attuali, la compensazione dell'inflazione è garantita con la tornata salariale del 2024. La cooperativa agricola riconosce così il grande impegno dei suoi dipendenti, che è fondamentale per il successo dell'azienda».

Unia e Syna per nulla contenti

Di natura totalmente diversa è la lettura dei sindacati Unia e Syna, che insieme alle commissione del personale – e dopo aver consultato i lavoratori – hanno respinto la proposta negoziale: le trattative sono così fallite, come era già stato il caso nel 2022.

«Al cospetto della grande necessità di recupero degli ultimi anni, la proposta avanzata da Fenaco è insufficiente e non basta a mantenere il potere d'acquisto del personale», affermano le due organizzazioni in un comunicato congiunto.

«In passato, molti dipendenti hanno subito perdite notevoli perché l'impresa aveva concesso ritocchi in busta paga troppo bassi e solo individuali, di cui una parte significativa di dipendenti non ha beneficiato».

Secondo Unia e Syna l'impresa potrebbe senza dubbio pagare di più, perché dispone di una solida base finanziaria, con oltre due miliardi di franchi di capitale proprio.

Viene peraltro riconosciuto un aspetto positivo: «il fatto che Fenaco abbia finalmente compreso la necessità di un aumento salariale a titolo generale e che quest'ultimo superi la quota dell'aumento individuale è senza dubbio incoraggiante».

Fenaco in fatti e cifre

Fenaco è nata nel 1993 dall'unione di sei cooperative agricole con una storia ultracentenaria. Scopo della cooperativa è sostenere i contadini svizzeri nello sviluppo delle loro aziende.

Il conglomerato è attivo in vari settori d'attività: offre macchinari agli agricoltori; rileva e commercializza carne, uova, verdura e frutta; trasforma nelle sue industrie i prodotti agricoli in alimenti e in bevande; si occupa direttamente della vendita, con supermercati e distributori di benzina.

Oggi Fenaco (il cui nome è una contrazione dell'espressione «fédération nationale des coopératives agricoles") è una realtà che dà lavoro a circa 11'500 persone.

Nel 2022 ha realizzato un fatturato record di 8,1 miliardi di franchi.

hm, ats