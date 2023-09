Flyer è una realtà di primo piano nel mondo ciclistico elvetico. Keystone

Si delineano i contorni della profonda ristrutturazione presso Flyer, produttore svizzero di biciclette elettriche.

L'azienda con sede a Huttwil, nel canton Berna, ha indicato oggi di voler cancellare circa 80 posti di lavoro su 300, cioè tanti quanti erano stati ipotizzati in una comunicazione interna avvenuta due settimane or sono e già di dominio pubblico.

«L'attuale difficile situazione nell'intero settore delle biciclette, con una correzione del mercato dopo la pandemia, riguarda anche Flyer», si legge in un comunicato odierno. L'impresa vede la riorganizzazione come un un passo inevitabile per garantire la sua competitività nel lungo periodo.

Il taglio occupazionale interesserà sia la produzione che l'amministrazione. La società fa sapere che è stato allestito un piano sociale e che i dipendenti interessai dal licenziamento verranno sostenuti nel loro riorientamento professionale.

L'azienda – che sino al 2018 si chiamava Biketec – intende focalizzarsi sulle sue principali attività e rafforzare la cooperazione con i negozi specializzati. Il consiglio di amministrazione continuerà peraltro a puntare sul fattore Svizzera anche in futuro: la sede di Huttwil avrà sempre un'importanza centrale, viene precisato.

Fondata nei primi anni 90, l'impresa produce sino a 400 e-bike al giorno. Si definisce leader del mercato svizzero ed è presente anche con filiali in Germania, Austria e Paesi Bassi, mentre propri team di vendita sono attivi in Francia e Italia.

hm, ats