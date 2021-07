La funzione check-in dell'app SwissCovid è disponibile

La nuova funzione check-in dell'applicazione SwissCovid per il tracciamento di contatti è disponibile. Keystone

La nuova funzione check-in dell'applicazione SwissCovid è disponibile. Serve al tracciamento dei contatti durante incontri privati o piccole manifestazioni.

Il lancio automatico dovrebbe essere completato al più tardi entro una settimana, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS Katrin Holenstein, portavoce dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La funzione check-in verrà implementata in maniera continua. Per i detentori di un apparecchio Apple, l'aggiornamento potrà venir effettuato manualmente.

Il Consiglio federale aveva deciso mercoledì scorso di aggiungere questa funzione per migliorare il tracciamento degli incontri privati. Se una persona risulterà positiva ad un test dopo una manifestazione, indicherà il codice Covid ricevuto nell'applicazione affinché tutte le persone presenti durante l'avvenimento possano automaticamente essere avvertite.

Questo sistema decentralizzato non registra alcun dato personale. Non utilizza né bluetooth né GPS. Le informazioni sono conservate localmente in ciascun telefono cellulare durante due settimane, poi verranno automaticamente cancellate. Ad oggi, 3,18 milioni di persone hanno scaricato l'app SwissCovid.