Galderma è un gruppo ben noto nel suo settore. Keystone

Vendite in netta progressione per Galderma, società con sede a Zugo attiva nel campo delle cure dermatologiche.

Nei primi nove mesi il fatturato si è attestato a 3,0 miliardi di dollari (2,6 miliardi di franchi), il 9% in più dello stesso periodo dell'anno scorso, al netto degli influssi valutari.

In un comunicato odierno l'azienda – che gestisce diversi marchi noti anche al grande pubblico – afferma di essere sulla buona strada per raggiungere la fascia alta delle sue previsioni di crescita delle vendite per il 2023, che sono del 6-9%. Sul fronte dei profitti, l'esercizio dovrebbe chiudersi con un margine operativo Ebitda di 2-3 punti percentuali superiore a quello del 2022.

«Siamo molto soddisfatti della nostra forte performance, che supera il mercato», afferma il Ceo Flemming Ornskov, citato nella nota. «Galderma ha il portafoglio dermatologico più ampio del settore e l'innovazione rimane in cima alle nostre priorità».

Galderma è stata fondata nel 1981 quale joint venture della svizzera Nestlé e della francese L'Oréal. Nel 2014 la multinazionale vodese ha rilevato la quota del 50% della controparte e nel 2019 l'azienda è stata venduta a un gruppo di investitori.

hm, ats