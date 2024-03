Galderma è una realtà ben conosciuta nel settore. Keystone

Si annuncia uno sbarco in borsa per Galderma, società con sede a Zugo attiva nel campo delle cure dermatologiche che fra i suoi marchi annovera realtà molto note come per esempio Cetaphil.

Obiettivo dell'impresa è raccogliere circa 2,3 miliardi di dollari (2,0 miliardi di franchi) di modo da rafforzare il bilancio e ridurre l'indebitamento.

L'operazione sarà condotta da Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS, ha indicato oggi l'azienda. Non vengono peraltro fornite indicazioni riguardo ai tempi dell'entrata sul mercato dei capitali.

Galderma è stata fondata nel 1981 quale joint venture della svizzera Nestlé e della francese L'Oréal. Nel 2014 la multinazionale vodese ha rilevato la quota del 50% della controparte e nel 2019 l'azienda è stata venduta per oltre 10 miliardi di dollari alla società d'investimento svedese EQT.

Nel 2023 Galderma ha generato un fatturato di 4,1 miliardi di dollari (3,6 miliardi di franchi), con una crescita (a tassi di cambio costanti) dell'8,5% rispetto all'anno prima. L'utile a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è attestato a 942 milioni di dollari (+21%).

Galderma impiega più di 6500 persone in tutto il mondo e dispone di quattro siti produttivi: Alby-sur-Chéran in Francia, Baie-d'Urfé in Canada, Hortolandia in Brasile e Uppsala in Svezia. Uno dei marchi di punta è la linea di prodotti per la cura della pelle Cetaphil: la prima lozione detergente con questo nome venne commercializzata nel 1947, prima ancora che Galderma nascesse.

hm, ats