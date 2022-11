Grandi aziende ancora a caccia di personale, ma meno di prima

Coop figura fra le imprese che hanno fortemente ridotto la ricerca di manodopera. Keystone

Le grandi aziende svizzere sono sempre alla ricerca di personale, ma il loro fabbisogno sta diminuendo: lo dimostrano le offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei 50 gruppi principali del paese.

Attualmente le posizioni aperte sono circa 10'000, di cui 850 per un tirocinio, stando a un'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. La cifra complessiva è sensibilmente diminuita: era infatti ancora di 11'400 in ottobre.

I grandi distributori Migros e Coop e la cooperativa Fenaco, che comprende numerose aziende di trasformazione alimentare e i negozi Landi e Volg, continuano a cercare lavoratori: tuttavia la loro offerta è calata. Presso Coop essa è addirittura diminuita in modo molto marcato, con oltre il 40% di annunci in meno.

Vi sono però anche realtà dove la domanda è addirittura maggiore: è il caso delle FFS, che hanno pubblicato sul proprio sito web il 17% di annunci in più rispetto a ottobre. Anche le posizioni aperte presso i giganti farmaceutici Roche e Novartis sono significativamente più numerose.

