Hero, l'azienda argoviese nota per cibo in scatola, alimenti per l'infanzia e confetture, ha realizzato nel 2023 un fatturato in crescita. Costi legati alla trasformazione effettuata hanno però frenato l'utile netto.

L'anno scorso il gruppo ha messo a segno un giro d'affari di 1,22 miliardi di franchi (+1,2%). Senza contare gli effetti negativi di cambio, l'incremento raggiunge il 10,9%, si legge in una nota odierna.

Tutti i rami e le regioni d'attività hanno dato il loro contributo alla crescita. Il settore dell'infanzia – con una quota del 40% – rimane quello più rilevante.

Chiuse due fabbriche

I costi di trasformazione hanno comunque avuto il loro peso. L'EBIT, escluse queste spese, è cresciuto da 40,3 a 57,8 milioni di franchi. Calcolando invece tale influsso, si è dimezzato a 23,3 milioni. L'utile è risultato di 11,0 milioni, contro i 26,8 milioni dell'anno precedente.

Le spese legate alla trasformazione sono stimate dalla stessa Hero a 34,5 milioni. Si tratta in particolare della chiusura di due fabbriche a Lenzburg (AG) e Götene (Svezia), così come della vendita delle attività legate ai prodotti Gluten Free nell'Europa del nord.

A lungo termine, il CEO Rob Versloot è fiducioso che tali manovre daranno i loro frutti. L'anno in corso, a causa della situazione economica e geopolitica, rimarrà impegnativo. Nonostante questo, ci si attende una crescita.

cg