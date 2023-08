Anche i pensionati sono sempre più attivi su Internet. (Immagine d'archivio). Keystone

In Svizzera il 93,9% delle persone con più di 14 anni è online. Si tratta di oltre sette punti percentuali in più rispetto a dieci anni fa. La crescita è dovuta soprattutto agli over 65: il 77,6% utilizza Internet.

Lo strumento preferito per navigare su Internet – con il 93,6% – è lo Smartphone, si legge in un comunicato odierno dell'istituto di ricerca mediatico WEMF. Segue il computer portatile col 75,4% e il tablet con il 50,2%.

Fra i pensionati l'aumento dell'accesso al web è cresciuto di oltre cinque punti percentuali in due anni.

Il paragone di genere mostra che gli uomini usano tendenzialmente di più Internet rispetto alle donne.

Queste ultime recuperano però terreno e sono passate dal 90,4% di due anni fa al 92% di oggi.

om, ats