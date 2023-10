Il numero uno della mega banca statunitense Jamie Dimon. Keystone

Il CEO di JPMorgan, Jamie Dimon, venderà un milione di azioni della banca il prossimo anno, in quella che è la sua prima vendita personale nel gruppo da quando è entrato a farne parte quasi 20 anni fa.

Agli attuali prezzi di mercato, Dimon realizzerà con la vendita 140 milioni di dollari, continuando a mantenere circa 7,6 milioni di titoli nella banca.

In una comunicazione alla SEC, l'ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa, JPMorgan spiega che la vendita è legata alla volontà di «diversificare» le finanze e per motivi fiscali. «Dimon continua a credere che le prospettive della banca sono molto solide e la sua quota nella società resterà molto significativa», mette in evidenza l'istituto.

SDA