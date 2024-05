Il Rütli Keystone

Il MS Rütli, il più antico battello a motore in servizio sul Lago dei Quattro Cantoni, sarà alimentato a elettricità e non più a diesel. Varato per la prima volta nel 1929, è stato ribattezzato «eMS Rütli».

SDA

La Società di navigazione del Lago dei Quattro Cantoni (SGV) ha presentato l'imbarcazione al cantiere Shiptec nel pomeriggio di giovedì. Il «Rütli» farà il suo viaggio inaugurale sabato con il suo motore elettrico.

Il «Rütli» è ora dotato di un motore elettrico da 245 CV. Può navigare a una velocità massima di 20 km/h. Le batterie pesano due tonnellate. La riconversione della barca è costata 1,2 milioni di franchi.

Con 22 metri di lunghezza e 28 tonnellate di peso, il «Rütli» è il battello più piccolo della flotta SGV. Viene utilizzato principalmente per gite nella baia di Lucerna o per eventi.

Il «Rütli» è stato costruito in Germania. La SGV l'ha ricevuto come parte di una penale, perché il cantiere tedesco aveva consegnato un'altra imbarcazione, il battello a vapore «Stadt Luzern», con dei difetti.

rl, ats