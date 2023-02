Instagram lancia canali di trasmissione in stile Telegram

Novità importante per gli utenti e i creatori di Instagram. Keystone

Meta ha introdotto su Instagram i «broadcast channels», ossia i canali di trasmissione, una nuova funzionalità ispirata a Telegram, che si traduce in una chat da uno a molti, che i creatori di contenuti possono usare per inviare lo stesso messaggio ai loro seguaci.

La società sta testando la novità con una manciata di creatori e prevede di portarla anche su Messenger. Stando a quanto spiegato dal Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, i messaggi inviati dai creatori ai follower finiranno nella loro casella «direct», ossia la sezione di Instagram dove sono presenti le chat. Proprio Zuckerberg ha lanciato dal suo profilo Instagram il primo «Meta Channel», che verrà utilizzato per diffondere notizie e aggiornamenti sui futuri prodotti e tecnologie dell'azienda.

Telegram, che non è concorrente diretto di Instagram ma spesso è preso a esempio per l'arrivo di novità per WhatsApp e Messenger, già permette di sfruttare un'opzione simile, tramite i canali usati dai Content Creator per tenere aggiornate le persone senza che queste possano rispondere. E infatti, anche sui canali di trasmissione di Instagram, gli unici feedback da poter lasciare ai messaggi sono le «reaction», faccine ed emoticon.

Come spiega Meta in un post sul blog: «I creatori possono anche utilizzare le note vocali per condividere i loro ultimi aggiornamenti e i momenti dietro le quinte e persino creare sondaggi con i fan. Solo i creatori possono inviare messaggi nei canali di trasmissione, mentre i follower possono reagire ai contenuti e votare. Altre funzionalità verranno aggiunte ai canali di trasmissione nei prossimi mesi, come la possibilità di portare un altro creatore nel canale per discutere di collaborazioni imminenti, domande e altro ancora».

