Sam Altman è il creatore di ChatGPT. Keystone

Gli investitori della società americana OpenAI sono in pressing sul Consiglio di amministrazione per il ritorno di Sam Altman come amministratore delegato.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali gli investitori possono contare sull'aiuto di Microsoft per cercare di spingere il ritorno di Altman.

Il Ceo di Microsoft Satya Nadella sarebbe in contatto con il 28enne silurato solo 24 ore fa da OpenAI.

Altman è stato rimosso a sorpresa dal ruolo di amministratore delegato. Al suo posto è stata nominata Mira Murati, 34enne ex ingegnere di Tesla nata in Albania ed entrata in OpenAI nel 2018. Murati finora è stata un figura centrale nell'esecuzione degli accordi di OpenAI, incluso quello con Microsoft.

«La decisione del consiglio di amministrazione non è stata presa in risposta a un illecito o a altro legato alle nostra pratiche finanziarie, di business, si sicurezza e di privacy. C'è stata una interruzione delle comunicazioni fra Sam Altman e il Cda». Lo ha scritto Brad Lightcap, il chief operating officer di OpenAI, in una email ai dipendenti, riportata dal Financial Times.

