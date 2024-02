Un elicottero di salvataggio della Rega. Keystone

La Rega è stata leggermente meno sollecitata lo scorso anno, dopo il primato registrato nel 2022. Le squadre hanno comunque effettuato quasi 21'000 missioni con elicotteri o jet ambulanza e assistito 13'674 pazienti, con una media di 37 pazienti al giorno.

Il numero di missioni effettuate, in media 57 al giorno, è diminuito dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Il dato rappresenta ancora la seconda cifra più alta nella storia della Rega, precisa un comunicato. Il numero di pazienti trasportati è diminuito del 3,8%.

Nel 2023, la centrale d'intervento della Rega ha organizzato 15'695 missioni di elicottero, in calo del 3,5% rispetto al record del 2022. Sono diminuiti leggermente sia le missioni di soccorso effettuate da elicotteri (9'282, -5,4%), sia il numero di voli di trasferimento dagli ospedali più piccoli ai centri ospedalieri (2'993, -2,1%).

L'anno scorso gli equipaggi Rega hanno realizzato un totale di 1'021 missioni all'estero (-2,4%) e hanno rimpatriato 1'015 pazienti a bordo dei jet ambulanza (-2,9%). Inoltre la centrale operativa ha organizzato un volo a bordo di un aereo di linea per 338 persone (+45%).

Per quanto riguarda la Svizzera italiana, lo scorso anno dalla base Rega di Locarno sono state organizzate in totale 768 missioni (2022: 830), di cui 535 (608) sul luogo di incidenti, 188 (175) trasferimenti da un ospedale all'altro e 45 (48) non mediche.

dv, ats