McDonald's ha una presenza ormai ben radicata in Svizzera. Keystone

McDonald's vuole rafforzare ulteriormente la sua presenza in Svizzera, accelerando la sua espansione: l'obiettivo per quest'anno è di aprire sette nuovi punti vendita.

SDA

«Vogliamo essere ancora più vicini ai nostri ospiti: attraverso la nostra fitta rete di ristoranti, i nostri dipendenti motivati e le semplificazioni digitali», afferma Lara Skripitsky, direttrice della filiale elvetica del colosso americano della ristorazione rapida, citata in un comunicato odierno.

In aprile ha aperto i battenti il 180esimo ristorante, quello di Aarberg (BE). Nel frattempo il gruppo sta modernizzando le unità esistenti: nel 2024 le ristrutturazioni saranno 30. «Nell'ammodernamento delle sedi l'invitante design degli interni sarà adattato ai gruppi di ospiti e, se possibile, sarà installata un'area di ritiro separata per i corrieri, in modo che il cibo ordinato arrivi a casa ancora più velocemente», spiega la dirigente in carica dal luglio 2023.

Un numero sempre maggiore di clienti utilizza canali digitali. «La nostra app viene utilizzata per un ordine su cinque: dall'ordinazione al pagamento, dall'approfittare delle offerte di sconto alla raccolta e al riscatto dei punti bonus per ottenere prodotti gratuiti o articoli per i fan», sottolinea la manager che in precedenza lavorava per lo stesso gruppo in Canada.

Ecco i cibi preferiti dai clienti

Per quanto riguarda le preferenze dei clienti, in primo piano rimangono il Big Mac e il Cheeseburger. «L'anno scorso i nostri ospiti hanno ordinato più hamburger con bacon che mai: abbiamo acquistato circa un quarto di speck in più presso Malbuner», afferma Skripitsky. Anche le varianti piccanti dei Chicken McNuggets o dei McChicken sono molto apprezzate, ma lo stesso vale per la gamma vegetariana.

Nel 2023 la società ha comprato prodotti alimentari per un valore di 235 milioni di franchi, di cui l'88% da partner svizzeri: il volume di acquisti da fornitori locali è aumentato di 16 milioni. I dipendenti sono 8600: le donne costituiscono il 59% dei quadri dei ristoranti e la metà del team dirigenziale. Gli apprendisti sono al momento 42, l'obiettivo a lungo termine è arrivare a 100.

La catena McDonald's ha le sue origini nel ristorante aperto nel 1940 a San Bernardino (California) dai fratelli Richard e Maurice McDonald, che poi ha dato luogo a un sistema di franchising che è arrivato a interessare l'intero pianeta. In Svizzera il primo punto di ristoro è stato aperto nel 1976 a Ginevra.

In Ticino McDonald's è sbarcato solo nel 1993, ma il concetto di fast food era noto da tempo: il Burger King di Lugano è stato infatti aperto nel 1981, primo in Svizzera per questa catena.

hm, ats