La premier italiana chiede correttezza al sistema bancario.

La premier italiana Giorgia Meloni scende in campo in difesa della tassa sugli extraprofitti delle banche che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni, non solo nella penisola.

Nell'ultimo consiglio dei ministri «abbiamo approvato diverse misure importanti: la più importante è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche», afferma la 46enne durante il collegamento social «Gli appunti di Giorgia».

«Stiamo vivendo una fase economica e finanziaria complicata», anche a causa «dell'inflazione che si registra in tutta Europa», a cui la Banca centrale europea (Bce) «ha risposto con un intervento del quale possiamo anche discutere...», prosegue Meloni.

«In questa situazione difficile è fondamentale che il sistema bancario si comporti nel modo il più possibile corretto. Stiamo registrando utili record e abbiamo deciso di intervenire introducendo una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Una tassazione che è non una tassa su un margine legittimo, ma una tassa su un margine, appunto, ingiusto», argomenta la presidente del consiglio.

Le risorse che arriveranno dalla tassazione andranno «a finanziare le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese» che stanno vivendo «un momento di difficoltà per l'alto costo del denaro», conclude la presidente del partito Fratelli d'Italia.

