Migros ottimizza la sua rete di scuole. Keystone

La Federazione delle cooperative Migros (FCM) chiude tre scuole club, quelle di Briga (VS), Sursee (LU) e Thun (BE).

Per i clienti che hanno già prenotato alcune delle offerte nelle sedi menzionate verranno proposte delle alternative, ha indicato oggi il gigante del commercio al dettaglio.

«Per migliorare ulteriormente l'esperienza cliente», Miduca – azienda del gruppo che si occupa della formazione e delle attività ricreative – «investe in progetti innovativi per le sue sedi, in formati di apprendimento digitali e in tecnologie all'avanguardia», si legge nella nota. Per farlo concentra i propri mezzi sulle ubicazioni in grado di raggiungere un maggior numero di clienti e dall'elevato potenziale di mercato, affermano i vertici.

hm, ats