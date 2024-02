Migros ha annunciato l'intenzione di vendere quattro filiali e di tagliare 1.500 posti di lavoro. Archivbild: Keystone

Negli scorsi giorni Migros ha annunciato i maggiori tagli di tutta la sua storia. Per l'economista Mathias Binswanger questa scelta è comprensibile e Coop potrebbe presto seguire l'esempio.

Hai fretta? blue News riassume per te Migros ha lanciato una notizia bomba: 1.500 posti di lavoro saranno tagliati e le filiali Hotelplan, Mibelle, Melectronics e SportX saranno vendute.

In un'intervista a blue News, l'economista Mathias Binswanger spiega che, dal punto di vista economico, le misure sono comprensibili.

L'espansione in una grande varietà di settori ha portato più burocrazia che entrate.

Sviluppi simili sono ipotizzabili anche presso Coop. Mostra di più

Negli scorsi giorni, Migros ha annunciato il taglio di 1.500 posti di lavoro a tempo pieno e l'intenzione di vendere diverse filiali. Si cercano nuovi proprietari per Hotelplan, Mibelle, Melectronics e SportX.

In un'intervista a blue News, l'economista Mathias Binswanger dell'Università di Scienze Applicate della Svizzera Nord-occidentale analizza questa scelta.

Signor Binswanger, lei è cresciuto con Migros?

In quanto residente in Svizzera, è difficile non esserlo. Di tanto in tanto faccio acquisti da Migros e non mi dispiace.

Il rivenditore ha annunciato il più grande taglio della sua storia. Riesce a comprendere la mossa, da un punto di vista economico?

Sì, è comprensibile. Negli ultimi decenni, Migros si è espansa in un'ampia gamma di settori per essere il più onnipresente possibile. A un certo punto però un consolidamento è inevitabile.

L'esperto Imago Mathias Binswanger è professore di economia presso l'Università di Scienze Applicate della Svizzera Nord-occidentale di Olten e docente privato presso l'Università di San Gallo. Svolge ricerche nei campi della macroeconomia, della teoria dei mercati finanziari, dell'economia ambientale e del rapporto tra felicità e reddito.

La struttura di Migros, che oltre all'attività principale di supermercato comprende anche diversi negozi specializzati, l'Industria, i servizi finanziari, i viaggi e la salute, non è più adatta ai tempi?

Migros e Coop hanno dominato a lungo il commercio al dettaglio in Svizzera e hanno guadagnato molto bene grazie al potere di mercato. Questo ha portato a un eccessivo impegno in una grande varietà di settori che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. A un certo punto, tutto ciò provoca più burocrazia che entrate. L'azienda sta probabilmente cercando di concentrarsi maggiormente su settori promettenti come quello della «salute».

Il suo grande concorrente, Coop, è anch'essa un'azienda di vendita all'ingrosso organizzata come una cooperativa. Potrebbero verificarsi sviluppi simili?

Sì, è assolutamente possibile che Coop segua presto l'esempio. Ha già fuso il suo negozio online microspot.ch con interdiscount.ch. È inoltre lecito chiedersi se Fust e Nettoshop, anch'essi appartenenti a Coop, rimarranno nella loro forma attuale.

Migros taglierà fino a 1.500 posti di lavoro. Questo mette a rischio lo status di azienda che attribuisce grande importanza alla sua responsabilità sociale?

Migros impiega quasi 100.000 persone in Svizzera. Una perdita di 1.500 impieghi, pari all'1-2% della forza lavoro, è quindi ragionevole. Non stiamo parlando di una riduzione antisociale, anche se ovviamente è dura per le persone colpite.

Lo shock tra la popolazione è così forte perché verso Migros, in quanto cooperativa, ci sono aspettative diverse da quelle rivolte ad altre aziende?

Certo, le aspettative nei confronti di Migros sono più alte di quelle di un'azienda media, ma da tempo il rivenditore non è in grado di soddisfarle. Si è sempre più allontanato dalle idee di base di Duttweiler e spesso si comporta meno come una cooperativa e più come una società per azioni. Le cooperative di queste dimensioni, come anche la Raiffeisenbank, spesso non funzionano come desiderato e ci sono sempre problemi di governance.

Molti vedevano in Migros un'identità precisa. Sarà ancora così in futuro?

Non ci si può aspettare che Migros, nella sua forma attuale, crei un'identità. Ha perso la sua reputazione di istituzione per i «piccoli». Fortunatamente esiste ancora la percentuale culturale e il divieto di vendita di alcolici. In questo modo almeno qualcosa dello spirito di un tempo sopravvive.

Nota di trasparenza: per motivi di tempo, Mathias Binswanger ha risposto alle domande per iscritto.